Dix vidéos pour sauver des vies sur la route

Tahiti, le 29 novembre 2019 - Le concours du haut-commissariat "Comment sauver des vies sur la route ?" a connu un franc succès. 35 vidéos ont été partagées sur Facebook par des Polynésiens, et celles qui ont reçu le plus de votes du public ont reçu de très beaux prix jeudi dernier. La meilleure vidéo sera diffusée à la télévision l'année prochaine.



Le concours avait débuté le 2 septembre, avec un appel à la population venant du haut-commissariat : créez et partagez une vidéo de prévention routière pour tenter de gagner de beaux prix. Et le sujet a réussi à mobiliser les internautes, puisque ce sont 35 vidéos – 21 en individuel et 14 en groupe – qui ont été déposées. Ce sont les internautes qui votaient pour leurs vidéos préférées sur la page Facebook du haussariat.



Les 10 productions les plus populaires ont été récompensées ce jeudi 28 novembre avec de nombreux lots, dont plusieurs billets d'avion. Ces prix ont été remis aux lauréats par Dominique Sorain, Haut-commissaire de la République, Edouard Fritch le président du Pays, et Thomas Pison, Procureur général.