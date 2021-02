Dix semaines de soldes jusqu'au 21 avril

Tahiti, le 3 février 2021 - Avec la création d'une nouvelle période de soldes entre le 10 mars et le 21 avril et le prolongement de la période actuellement en cours jusqu'au 2 mars, les commerces ont encore dix semaines de promotions pour écouler leur stock.



Annoncée au nombre des mesures économiques et sociales prises dans l’urgence suite à la fermeture des frontières, l’aménagement a été acté mercredi en conseil des ministres. Les dates de soldes sont allongées en 2021 de cinq semaines initialement programmées en deux périodes, à 14,5 semaines en trois phases.



Cet allongement porte essentiellement sur la période de promotions actuellement en cours. Dix semaines de soldes sont en effet prévues jusqu'au 21 avril prochain. La mesure est prise "en accord avec la CCISM" pour vise à stimuler la consommation locale et permettre aux commerçants d’écouler leur stock dans le cadre d’opérations promotionnelles.



Dans le détail, la période de solde débutée le 20 janvier dernier est prolongée jusqu’au 2 mars. Ensuite, une nouvelle période de braderie commerciale est créée pour une phase de six semaines. Elle débutera le 10 mars pour s’achever le 21 avril.

Enfin, les soldes de fin d’année sont maintenues sur une période de deux semaines et demi, du 22 septembre au 10 octobre.