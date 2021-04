Dix perles pour un diadème

Reste une grande inconnue : Celle de l’ouverture de la billetterie. Le comité étant tributaire de l’ouverture des frontières et du contexte sanitaire. "Pour la soirée de gala au Motu l’InterContinental, le 5 juin, on est contraint à 500 personnes. On attend juste de signer le protocole d’accord avec le haussariat", précise Leïana Faugerat. "Pour la soirée d’élection dans les jardins de la mairie, c’est plus compliqué, ça dépendra de l’ouverture des frontières. Si les choses évoluent dans le bon sens, qu’il n’y a pas de cluster, on pourra peut-être accueillir du public“.



Dans le pire des cas, les deux soirées se feront sans public, avec rediffusion en direct sur les télés et les réseaux sociaux. Dans le meilleur des cas, le comité sait d’ores et déjà qu’il ne pourra recevoir que 500 à 1 000 personnes. "Au-delà, il ne faut pas rêver", confie la directrice. Mais sans public, difficile d’équilibrer les comptes. "Financièrement, on va perdre beaucoup d’argent. Après, on s’en doutait, on essaye juste de limiter la casse et d’éviter les surcoûts sur les tenues ou les shootings photos par exemple."



Si le jury est déjà composé, pas question de révéler l’identité de ses membres, au risque de les exposer à des pressions des familles des candidates. Petite nouveauté au tableau, l’élection investit le réseau social du moment : TikTok. "On va régulièrement poster des vidéos des candidates dans différentes situation", glisse Leïana. "Elles auront des défis à relever." Crise sanitaire oblige, c’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux, à grand renfort d’images, que se tiendra la valse des candidates avant le grand soir.



Les votes du public par SMS au 7588 peuvent commencer. Pour que celui-ci soit comptabilisé, il faudra indiquer "MISS TAHITI", marquer un espace, suivi du numéro de la candidate. Ce vote comptera pour classement définitif, à hauteur de 25% de la note finale. A vos téléphones !