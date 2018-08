Dix-neuf jeunes Polynésiens s'engagent comme aviateurs

Papeete, le 24 août 2018- Dix-neuf jeunes Polynésiens ont signé vendredi 24 août leurs engagements dans l'armée de l'Air. Dix d'entre vont servir en tant que sous-officiers et neuf comme militaires techniciens de l’air. Ils décolleront dès le dimanche 26 août pour y rejoindre leurs affectations en métropole.



Il y a des instants dont on se souvient toute sa vie ! Et une chose est sûre, ces 19 jeunes Polynésiens, présents hier au détachement Air 190 de Faa'a, n'oublieront jamais le moment où ils ont signé leur feuille d'engagement dans l'armée de l'Air. Ce geste engage ces dix garçons et neuf filles, originaires de Tahiti et des îles, pour les prochaines années à servir la France, cinq à six ans pour les sous-officiers et au minimum quatre ans pour les hommes du rang, renouvelables.

Ces 19 jeunes, qui vont s'envoler dimanche pour la métropole, ont suivi tout un processus de recrutement qui les a amenés à signer aujourd'hui comme aviateurs dans l'armée de l'Air.

"Les jeunes viennent me rencontrer au Centre d’information et de recrutement des forces armées à Arue puis on rentre dans un process de testing avec une information collective, des tests psychotechniques, des épreuves de sport et une visite médicale. Toute la finalité de ce dossier est l'entretien de motivation. Puis tout est envoyé à Tours à ma direction qui prend sa décision. Ensuite, je prends contact avec le jeune Polynésien pour savoir s'il veut continuer avec nous", explique l'adjudant-chef Maxime Bienfait, du bureau de recrutement des armées de l'Air en Polynésie, qui insiste sur le fait que la motivation est le critère essentiel.