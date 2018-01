Dix mois de prison ferme pour violences sur civils et policiers

Un jeune homme de 26 ans comparaissait ce mardi pour des faits de violences volontaires et menaces sur deux civils et sur des policiers. L’une des victimes avait passé une semaine dans le coma. L’origine de cette affaire réside dans une rivalité amoureuse sur fond d’alcoolisation générale.



Les faits remontent au 10 mars vers une heure du matin. Cette nuit-là, des agents de la DSP patrouillent dans Papeete quand ils remarquent un attroupement de jeunes devant une discothèque. A la vue des policiers, les individus prennent la fuite. Plus loin, les forces de l’ordre aperçoivent un autre groupe, entendent des cris et voient un homme tomber à terre. Deux individus tentent de s’échapper. La DSP interpelle l’un d’entre eux. L’autre individu revient sur ses pas et frappe violemment l’un des policiers avant de proférer des menaces stipulant qu’il va « retrouver » les membres de la patrouille et les « fracasser un par un. » La Brigade anti-criminalité (BAC) doit alors intervenir en renfort. Au final, le prévenu aura blessé deux jeunes, dont l’un restera une semaine dans le coma, et agressé puis menacé plusieurs policiers.





A la barre, le jeune père de famille, boxeur confirmé, a expliqué qu’il avait été provoqué par d’autres jeunes le soir des faits. Le prévenu, dont le casier ne comporte pas de condamnation a également indiqué qu’il était ivre alors qu’il n’avait pas l’habitude de boire. Ce qui a été confirmé par l’enquête.



Le procureur de la République a requis une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis.



Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a condamné l'homme à une peine de 18 mois de prison dont 8 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans.