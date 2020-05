Dix mois avec sursis pour un jeune chauffard ivre et sans permis

Présenté devant le tribunal correctionnel, le prévenu, professionnellement inséré, a expliqué que cet évènement avait "profondément marqué" sa vie. Il a d’ailleurs expliqué qu’il ressentait désormais un "blocage" qui l’empêchait de conduire. Selon l’expert psychologue qui l’avait examiné, le prévenu, un jeune homme "travailleur" et "ambitieux" s’est, à la suite des faits, "réinventé" une vie "beaucoup plus apaisée".



Avant de requérir dix mois de prison avec sursis à l’encontre du prévenu, le procureur de la République a affirmé que le jeune homme avait pris d’énormes risques qui auraient pu conduire à la mort d’un tiers ou à celle des policiers qui ont tenté de l’intercepter la nuit des faits. Pour la défense du trentenaire, Me Isabelle Nougaro s’est étonnée des réquisitions du ministère public qui ne "correspondaient pas" au profil de son client, qui a une "vie rangée" et qui a toute sa famille "derrière lui".



Au regard de la "gravité des faits", le tribunal correctionnel a finalement condamné le jeune homme à dix mois de prison avec sursis et 70 heures de travail d’intérêt général. Il n’a pas manqué de rappeler au prévenu qu’un autre jeune homme devait comparaître ce matin pour homicide involontaire aggravé. En décembre 2018 à Bora Bora, ce dernier avait pris le volant en ayant consommé de l’ice et de l’alcool et s’était encastré dans le mur d’un hôtel. Sa compagne et passagère, une adolescente de 16 ans, était morte sur le coup. Après plusieurs mois de coma, il avait survécu en conservant toutefois de graves séquelles neurologiques et cérébrales. Malgré ce grave handicap, ce jeune homme s’est présenté devant le tribunal correctionnel mardi matin afin de répondre d’homicide involontaire aggravé, en présence de son père qui est désormais son tuteur légal. L’affaire ayant été renvoyée à la demande de son avocat, il sera jugé le 27 octobre prochain.