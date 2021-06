Dix cas importés la semaine dernière

Tahiti, le 16 juin 2021 – Dix nouveaux cas importés ont été identifiés la semaine dernière dans le cadre du dépistage systématique réalisé à l’arrivée des voyageurs internationaux. Depuis la levée des motifs impérieux le 9 juin, les passagers sont de plus en plus nombreux a débarquer en Polynésie française. Selon le dernier point épidémiologique, ils étaient 2 265 la semaine dernière contre 1 673 il y a quinze jours.



Selon le dernier bulletin hebdomadaire de la Direction de la santé, 43 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière (du 7 au 13 juin), soit 14 de plus que la semaine précédente. Parmi ces cas positifs, dix étaient des cas importés, identifiés via le dépistage à l'aéroport, lors de l'arrivée des voyageurs internationaux. Il y a deux semaines (du 31 mai au 6 juin), seuls deux cas importés avaient été diagnostiqués. Cette hausse d'une semaine à l'autre est la conséquence de la levée des motifs impérieux pour les personnes vaccinées depuis le 9 juin. Selon le bulletin, ces cas importés sont “en isolement et aucun cas secondaire n’a pour l’instant été détecté autour de ces personnes”.



Neuf cas variants identifiés



Depuis l’annonce des motifs impérieux début février, 61 cas importés ont été identifiés, dont 19 depuis la mise en place du protocole de dépistage renforcé à l'arrivée. Parmi eux, 30 cas de variants ont été identifiés, présentant des mutations caractéristiques des variants circulant en Europe et aux États-Unis. La semaine dernière, neuf cas de variants ont été confirmés. Là aussi, c'est une augmentation mécanique, conséquence du nombre plus important de voyageurs vers le fenua.



La semaine dernière, 2 265 voyageurs internationaux sont arrivés sur le sol polynésien, dont 1 431 en provenance des États-Unis. Ils étaient 1 673 entre le 31 mai et le 6 juin, dont 1 346 américains. Depuis la mise en place des motifs impérieux (début février 2021), 3 546 d'entre eux ont été placés en quarantaine à leur arrivée (à domicile ou en lieu dédié), dont 516 lors des deux dernières semaines.