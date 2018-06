Dix ans de prison ferme requis contre Kikilove et son associé

En début d’après-midi, le tribunal s’est penché sur l’un des points de divergence entre Kikilove et son associé. Au cours d’une confrontation devant le juge d’instruction, les deux hommes avaient désigné un chef de quart de l’aéroport de Faa’a comme étant un revendeur. Ce dernier avait été interpellé sur son lieu de travail puis placé en garde à vue. Au cours d’une autre audition, Kikilove s’était rétracté, expliquant qu’il avait eu « besoin de se défouler sur quelqu’un. » L’employé de l’aéroport, interrogé à la barre ce mardi a de nouveau nié les faits, expliquant qu’il n’était qu’un consommateur. André Tinirauarii, qui avait fait son mea culpa la veille en indiquant que ses actes étaient « impardonnables », a présenté ses excuses au chef de quart.



Avant que le procureur de la République ne livre ses réquisitions, le représentant des douanes, qui a fait une demande de 3 milliards d’amende à l’encontre de Kikilove et de son associé, s’est livré à un véritable plaidoyer contre la nocivité de l’ice : « s’agissant de cette substance, je tiens à rappeler qu’elle était massivement utilisée par les militaires lors de la seconde guerre mondiale. Dans les premiers effets ressentis, l’on constate la confiance en soi décuplée, l’euphorie et la diminution de la fatigue. C’est seulement après qu’arrivent les hallucinations, le délire, la paranoïa et les troubles du sommeil et de la faim. André Tinirauarii et Rautahi Voirin ont organisé cette importation massive et ne semblent pas étouffés par la culpabilité et le remord. Kikilove a abusé de la crédibilité de ses clients de manière cynique sans états d’âme. Les techniques de commercialisation étaient éprouvées. Ils importaient tellement d’ice qu’ils maîtrisaient le marché, ils donnaient le ton et ont participé à la destruction du corps social et des cellules familiales car je tiens à rappeler que l’ice, outre de l’éphédrine, contient de l’acide de batterie, des insecticides, du lithium ou de l’ammoniaque. »



Le procès s’achèvera ce mercredi avec la fin des plaidoiries de la défense. Ces deux premiers jours d’audience auront permis de constater, si cela était encore nécessaire, que l’ice est très répandu à Tahiti et qu’il touche toutes les catégories socioprofessionnelles tant les bénéfices sont élevés.