Dix 'aito s'affrontent au Te Ahi Nui

PAPEETE, le 28 octobre 2019 - La 21e édition du concours "Te Ahi Nui" est organisé chaque année, au Tahiti Ia Ora Beach Resort à Punaauia. Dix candidats s’affronteront jeudi et vendredi. Les meilleurs en amateur et professionnel représenteront le fenua à Hawaii, en mai 2020.



Le concours du Te Ahi Nui approche à grands pas. Cette année, dix candidats s’affronteront en espoir, amateur et professionnel. "On ne veut que les meilleurs sur scène" , déclare Teva Teriitemoehaa, organisateur.



Pour cette 21e édition, les organisateurs ont mis la barre haute. La première soirée se fera jeudi 31 octobre sur la plage du Tahiti Ia Ora Beach Resort avec 2 heures de Happy Hour. DJ Esteban accompagnera les candidats durant leur prestation. La soirée démarrera à17 heures, sous le signe "Apéro chic maléfique" , pour célébrer en même temps Halloween.



Vendredi soir, le concours se fera au restaurant La Plantation. En seconde partie, vous retrouverez la troupe de Tumata Robinson, Tahiti Ora. La soirée se terminera avec l’annonce des résultats.



Les gagnants des catégories amateur et professionnel représenteront le fenua à Hawaii, au mois de mai, pour le Championnat du monde qui réunit entre autres les Pays du Pacifique.



"LA QUALITÉ, LA JEUNESSE ET LE SHOW"



Nos candidats devront donc se surpasser pour se hisser sur la plus haute marche du podium, surtout qu’à Hawaii, "ils préparent la relève dès leur plus jeune âge" , confie Léon Teai, de l’école de danse Te Tama Ahi.



Le concours du couteau de feu doit, par la même occasion, se caler avec le règlement à Hawaii. "Les danseurs doivent se mettre dans la peau d’un guerrier sur la scène du Centre culturel du Pacifique à Oahu. Ils sont notés sur la hauteur du lancer de leur couteau, il faut que ça aille au-delà des 2 mètres. La réception se fait ensuite derrière le dos, derrière la nuque. Le travail au sol est noté aussi" , décrit Léon Teai.



Nos ‘aito marquent toujours les esprits lorsqu’ils se rendent à Hawaii. On retient par exemple le cas de Joseph Cadousteau qui a décroché, à trois reprises, le titre de Champion du monde. Il a d’ailleurs rejoint la troupe du cirque du Soleil, pendant une dizaine d’années. Cette année, le jeune Haukea Moua, 11 ans a impressionné les membres du jury et a fini à la seconde place dans la catégorie "Junior" .



"La plupart des danseurs qui se présentent se produisent dans les grands cirques du monde. Il y a des promoteurs qui viennent recruter, ça a été le cas de Joseph Cadousteau. J’ai beaucoup de danseurs qui ont été repérés, mais ils ne pouvaient pas y aller parce qu’ils étaient en couple" , raconte Léon Teai.



Pour ce Te Ahi Nui, les organisateurs misent donc sur la qualité, en mettant en avant la jeunesse et le show. "On n’a plus de temps à perdre, parce que la clientèle veut voir du spectacle" , rajoute Teva Teriitemoehaa.



Les candidats auront 3 minutes chacun pour tenter de remporter le plus grand nombre de points.



L’école de danse du feu "Te Etuahi" des frères Heimana et Tamatea Ondicolberry fera aussi une prestation durant ce concours. Des champions qui ont également marqué le "Te Ahi Nui" .