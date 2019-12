Distribution d'aides au logement pour 190 familles

Tahiti, le 3 décembre 2019 - Un total de 139 bons d'aide pour l'Amélioration de l'habitat individuel (AAHI) et 51 clés pour des fare OPH ont été remis mardi à des bénéficiaires de Tahiti et Moorea.



Une cérémonie de remise officielle a été organisée mardi matin, salle omnisports de Pirae, en présence du maire de la commune, le président Edouard Fritch, et du ministre en charge du logement, Jean-Christophe Bouissou. A cette occasion 108 bons d’aides en matériaux et 22 clés de fare OPH ont été remis à des bénéficiaires de Faa’a, Hitiaa, Arue, Paea, Papeete, Punaauia, Tiarei et Moorea.



Une remise de 31 bons d’aides en matériaux et 29 clés de fare OPH a suivi à l’agence de l’OPH à Taravao, pour des familles des communes d’Afaahiti, Faaone, Papara, Mataiea, Tautira, Teahupoo, Toahotu et Vairao. L’ensemble de ces 139 bons d’aides en matériaux représentent un montant d’aide global de 111,2 millions de Fcfp.



Pour bénéficier de leur fare, les familles récipiendaires ont réglé une participation moyenne de 600 000 Fcfp calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge. Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordé s’élève à 563 millions de Fcfp. Pour elles, le délai d’attente, depuis l’avis de la commission d’attribution des aides, a été de 12 à 14 mois.