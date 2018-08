Disparue des Gambier: les recherches arrêtées

RIKITEA, le 15 Août 2018-Les recherches se sont poursuivies toute la journée du 15 août aux Gambier pour tenter de retrouver une quinquagénaire disparue en mer depuis dimanche après avoir quitté l’îlot de Tarauru roa pour rejoindre Rikitea. Malgré une forte mobilisation des équipes de secours et de la population, elles sont restées vaines. Le Haut-commissaire de la République a décidé d'interrompre les recherches à 16 heures ce mercredi.



Alarmés par la disparition d’une quinquagénaire, ses proches ont tout d’abord tenté de la retrouver par leurs propres moyens dimanche soir. Ce n’est que lundi matin qu’ils ont alerté le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime (JRCC) de Papeete, cette première tentative étant restée vaine. Au centre du JRCC, on regrette que l’alerte ait été donnée si tardivement. « Nous aurions pu mettre une dispositif beaucoup plus lourd en place si nous avions été prévenus plus tôt, d’autant que pendant les deux premiers jours la météo était plus clémente, » nous explique-t’on. "mais cela ne veut pas dire pour autant que nous l’aurions retrouvée… "



Un avion Gardian a été immédiatement dépêché sur zone où il a passé l’après-midi de lundi à ratisser un périmètre de plus de 50 nautiques autour de Rikitea. Les recherches ont repris tôt mardi matin sur la base d'un dispositif coordonné avec six embarcations en mer et l'aéronef de la Marine nationale.