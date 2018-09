Disparition énigmatique d'un globe-trotteur français en Argentine

Buenos Aires, Argentine | AFP | vendredi 13/09/2018 - L'inquiétude grandit au sujet de Mathieu Martin: ce baroudeur français de 32 ans est porté disparu depuis plus d'un mois dans le nord de l'Argentine, près de la frontière avec la Bolivie.



Dreadlocks, grand sourire derrière une longue barbe, sac à dos, il parcourt les cinq continents depuis qu'il a 20 ans.

"Nous sommes très inquiets, jamais il ne nous avait laissés sans nouvelles plus de 10 jours. On espère qu'on va le retrouver", confie sa mère Patricia Martin, qui vit à Aussonne, près de Toulouse.

Son dernier message remonte au 8 août depuis Tilcara, dans la province de Jujuy. Le lendemain, il a été aperçu avec deux autres touristes, à San Isidro, un hameau de la province voisine de Salta, à une vingtaine de kilomètres du Cerro Morado, une montagne qui culmine à 5.000 mètres d'altitude.

"On se fait du mauvais sang. On a totalement perdu sa trace", soupire le consul de France à Salta, Philippe Garcin.

Jeudi, poursuit M. Garcin, "la police de Salta a intensifié les recherches et envoyé des enquêteurs sur place" dans la zone où il a disparu, à 70 km de la frontière de la Bolivie.

"Ca a l'air de bouger", a-t-il dit à l'AFP, sous-entendant que les autorités locales avaient tardé à réagir.

- La maladie, le voyage -

Comme il n'a ni téléphone portable, ni ordinateur avec lui, Mathieu Martin se connectait à internet de manière sporadique et donnait jusqu'ici des nouvelles via sa messagerie Facebook.

"Il a choisi le voyage comme mode de vie après avoir été guéri d'une tumeur à la mâchoire, sachant que du jour au lendemain tout pouvait s'arrêter", explique sa mère, qui a fait elle-aussi le tour du monde en cliquant sur les pages du blog de son fils.

Sur le blog, le voyageur qui évitait les villes et dormait dans sa tente, décrit son objectif: "Partage et rencontre, voilà ce qui rythme mon coeur et mes envies".

L'ambassade de France en Argentine fait pression sur les autorités provinciales pour qu'elles mettent des moyens dans la recherche du Toulousain.

"Nous sommes en contact quotidien avec l'ensemble des autorités argentines locales et fédérales compétentes, qui sont mobilisées pour retrouver Mathieu Martin", a précisé à l'AFP le consul de France Julien Bouchard.

- Appel à témoins -

Arrivé en Argentine, en provenance d'Uruguay, Mathieu Martin devait retrouver ses parents le 10 novembre au Brésil, avant de mettre le cap sur la Chine, dernière étape d'un périple de 12 ans. Il revenait par intermittence à Toulouse, pour travailler et gagner de l'argent pour poursuivre son voyage.

D'après les autorités migratoires, il est entré en Argentine le 27 juillet et n'en est pas ressorti. Le Consulat général de France en Argentine en déduit qu'il n'a pas quitté le pays, car il avait l'habitude de faire tamponner son passeport dans les postes-frontières officiels.

Avant l'Uruguay et l'Argentine, il avait traversé l'Atlantique en voilier, entre le Cap-Vert et Rio de Janeiro. Avant de retrouver sa famille au Brésil, il se dirigeait vers le Paraguay.

Patricia Martin tente de rester optimiste. "Pour nous, il est blessé quelque part, peut-être il a été recueilli par des gens du coin".

C'est aussi dans la province de Salta, très prisée des touristes français, que deux jeunes femmes françaises, Cassandre Bouvier et Houria Moumni, avaient disparu en 2012. Quelques jours plus tard, on découvrait leurs cadavres, elles avaient été assassinées.

Sur les réseaux sociaux, les amis du voyageur ont lancé un appel à témoins, en quête d'une information, d'un témoignage qui pourrait les mettre sur la piste.

"Il y a beaucoup de rumeurs, dit une source proche de l'enquête, les enquêteurs essaient de vérifier les informations".