Disparition du rédacteur en chef adjoint de TNTV Thierry Teamo

Tahiti, le 17 décembre 2020 - C'est avec une profonde tristesse que TNTV a annoncé jeudi le décès dans la nuit du rédacteur en chef adjoint de la chaîne, Thierry Teamo, emporté à 55 ans par le Covid-19 après plusieurs semaines de lutte contre la maladie.



La rédaction de TNTV est en deuil après le décès, dans la nuit de mercredi à jeudi, de son rédacteur en chef-adjoint Thierry Teamo, emporté à l’âge de 55 ans après avoir lutté contre le Covid pendant plusieurs semaines. Sa disparition provoque une "profonde tristesse" au sein de la rédaction qui perd un élément essentiel de son équipe, écrit la chaîne sur son site. Armé d'un optimiste à toute épreuve, Thierry Teamo était toujours de bonne humeur, motivé et prêt à travailler.



Journaliste depuis plus de 20 ans, c'est à Radio 1 qu'il avait démarré sa carrière, avant de faire ses premiers pas à la télé en même temps que la chaîne du Pays en 2000. Présentateur du tout premier journal de TNTV en français, il avait apporté à la toute jeune équipe de TNTV son expérience et son sens de la discipline acquis après ses années au sein de l'armée. Elle-même présentatrice du week-end à l’époque, Tiare Nui Pahuiri évoque une période un peu "folle". "Tout le monde était volontaire, engagé à faire fonctionner un journal mis en place du jour au lendemain. Avant cela, c'était un 'tout images', raconte la présentatrice. Nous étions tous polyvalents, d'ailleurs Thierry était à la fois présentateur mais aussi rédacteur en chef adjoint. Pour nous, qui étions novices, Thierry nous apportait son expérience de journaliste radio. Il nous avait appris à travailler notre diction grâce à la technique du crayon entre les dents."



Informé de cette triste nouvelle, le président du Pays Edouard Fritch a également partagé ses condoléances jeudi matin dans un communiqué de presse, évoquant "une bonne personne, douce et discrète, un bon camarade et un professionnel au regard posé sur l’information. Il était aussi très impliqué dans la vie de son église". Le président du Pays relève que le journaliste "aura également marqué l’histoire de TNTV en présentant le tout premier journal de la chaîne lors de son ouverture en 2000. Le président et l’ensemble du gouvernement présentent leurs condoléances attristées à sa femme et à ses enfants, à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de TNTV. Nos prières les accompagnent."