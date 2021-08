Disparition de la syndicaliste Gwendoline Panai

Tahiti, le 27 août 2021 – L'ex - secrétaire générale de Otahi, membre du CESC et compagnon de route du No Oe e te Nunaa de Nicole Bouteau , Gwe ndoline Panai , est décédée jeudi à l’âge de 56 ans.



La syndicaliste Gwendoline Panai est décédée jeudi 26 août à l’âge de 56 ans. Ancienne secrétaire générale de la confédération syndicale Otahi et cadre de la Direction des affaires foncières , elle était entrée en Conseil économique, social et culturel (Actuel CESEC, ex-CESC) en 2001 et avait notamment été rapporteure de l'auto-saisine de l'institution sur les retraites en Polynésie française en 2002.



En 2003, Gwendoline Panai s'était également engagée en politique en participant à la création du No Oe e te Nunaa de Nicole Bouteau. Le président de la Quatrième institution du Pays, Eugène Sommers , et les conseillers ont tenu à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette " femme forte au caractère bien trempé ", qui "s’était engagée pleinement pour la défense des salariés".