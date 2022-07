Disparition de l'ancien maire de Hiva Oa, Guy Rauzy, à 88 ans

Tahiti, le 26 juillet 2022 – Véritable figure politique des Marquises, conseiller territorial, président et membre fondateur du Syndicat pour la promotion des communes, l'ancien maire de Hiva Oa de 1972 à 2008 et père de l'actuelle maire Joëlle Frébault, Guy Rauzy, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 88 ans.



L'ancien maire de Hiva Oa de 1972 à 2008, Guy Rauzy, est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il aurait eu 89 ans le 6 août prochain. Véritable figure politique aux Marquises, le père de l'actuelle maire de Hiva Oa, Joëlle Frébault, aura durablement marqué la vie communale de Hiva Oa et une partie de la vie politique polynésienne.



Selon la biographie de l'ancien élu réalisée lors de sa décoration de l'ordre de Tahiti Nui en 2020, Guy Rauzy est né à Tahauku en 1933. Ce petit-fils du chef de district de Faa'a, Fanomai Aubry, a passé son baccalauréat en métropole à 18 ans, avant de revenir à Hiva Oa travailler d'abord dans le coprah, puis en tant qu'enseignant, avant d'intégrer l'école normale à Tahiti. Directeur d'école à Papeari, enseignant à Taiohae puis directeur d'école à Hiva Oa, il s'est engagé en politique dans les années 1960 pour devenir maire de Hiva Oa en 1972. Un mandat qu'il a conservé pendant 36 ans jusqu'en 2008, plus longue durée en exercice pour un maire polynésien. Guy Rauzy a également été conseiller territorial de 1967 à 1996 et membre fondateur et premier président du Syndicat pour la promotion des communes pendant trois mandats à partir de 1980.



Décrit comme ayant "fait figure de chef de village gaulois, résistant pendant des décennies à l'hégémonie tahitienne du parti dominant" par Edouard Fritch, Guy Rauzy s'est surtout positionné en faveur des intérêts de sa commune et des Marquises au cours de sa longue carrière politique. Ce qui n'a pas empêché le président du Pays de lui rendre mardi un hommage appuyé. "Je salue sa mémoire et l'itinéraire d'un homme exceptionnel qui a profondément marqué son époque", a indiqué la présidence dans ses condoléances au Hakaiki Nui de Hiva Oa. Plus généralement, l'ensemble de la classe politique polynésienne rendait hommage dès mardi matin au défunt maire.



Passionné de pêche, féru d'élevage et d'agriculture, Guy Rauzy avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1981, chevalier de l'ordre des Palmes académiques en 1988, puis officier de la Légion d'honneur en 2005.