Disparition de Jean-Noël Panot, une figure du bâtiment en Polynésie

Arrivé en 1983 pour la construction du siège social de la CPS à Mamao en tant qu’entrepreneur du lot gros œuvre avec l’entreprise AMERGER, M. Jean Noel PANOT, ingénieur diplômé de l’école Eyrolles (ESTP 65), créa et géra le bureau étude API ingénierie la même année.



Ce spécialiste du béton armée et des charpentes métalliques participera à la réalisation de nombreux édifices dans le ciel polynésien comme l’EDT PUNARUU et PUURAI, les Euromarchés Punaauia et Arue (aujourd’hui Carrefour), la mairie et le marché de Papeete, l’extension du siège de la Socredo, le palais de justice de Papeete, la brasserie de Tahiti de la Punaruu…



L’expérience et la renommée du bureau d’étude API ingénierie à savoir édifier des ouvrages de type grande surface commerciale, l’amènera à exporter son savoir faire jusqu’en Nouvelle Calédonie (Centre commerciale KENU IN…), en Guyane, au Chili, à l’île Maurice, à Mayotte…



Il sera aussi expert des centre commerciaux pour les assurances dans le pacifique, puis expert pour la juridiction du palais de justice de Papeete.

Il fut aussi un discret membre du club de golf de centrale sport dont il occupera la vice présidence pendant plusieurs année entre 1990 et 2000.

Il a participé au conseil administratif de l’office de l’habitation sociale, aujourd’hui plus connu sous le nom de l’OPH autour des années 1990, profitant de ses connaissances techniques à l’étude des futurs fare MTR.



Il fit son entrée au LION’S CLUB de Papeete en 1988 jusqu’à 2003, il présidera ce Club service en 1996/1997 et lancera le 1er téléthon de Polynésie.

Cet amoureux des îles nous a quittés le 30 décembre 2017 dans sa 74ème année à l’île de la Réunion où il sera inhumé. Il sera bercé par l’océan Indien, son premier amour professionnel en tant que coopérant de l’armée française à Madagascar entre 1965 et 1967.

Une messe sera célébrée à l’église St Etienne de Punaauia, le mercredi 24 janvier 2018 à 18h pour se recueillir en paix…