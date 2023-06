Disparition d'une embarcation légère péruvienne, les recherches arrêtées

Tahiti le 12 juin 2023. Il y a douze jours, un canot à rames avec une personne à bord était signalé en détresse par les autorités péruviennes au large des Marquises. Malgré les recherches, il n'a pas été retrouvé.



Le mercredi 31 mai en soirée, le JRCC (Joint Rescue Coordination Centre – Centre de coordination de sauvetage aéronautique et maritime) de Polynésie française, situé à Tahiti, recevait un message du centre de sauvetage en mer péruvien reportant un déclenchement de la balise de détresse du canot à rames « Smiles », avec une personne à bord. Le mercredi 31 mai en soirée, le JRCC (Joint Rescue Coordination Centre – Centre de coordination de sauvetage aéronautique et maritime) de Polynésie française, situé à Tahiti, recevait un message du centre de sauvetage en mer péruvien reportant un déclenchement de la balise de détresse du canot à rames « Smiles », avec une personne à bord.

Les informations transmises par la balise indiquaient une position imprécise située à plus de 1 100 nautiques (2 000 km) dans l’Est des Marquises. Après ce bref signal, la balise n’a plus été captée par les satellites empêchant ainsi son repositionnement. Les informations transmises par la balise indiquaient une position imprécise située à plus de 1 100 nautiques (2 000 km) dans l’Est des Marquises. Après ce bref signal, la balise n’a plus été captée par les satellites empêchant ainsi son repositionnement.

Immédiatement, le JRCC prennait la coordination de l’opération et sollicitait le concours des navires sur zone afin de réaliser des recherches pouvant couvrir les deux hypothèses les plus défavorables, celle de l’homme à la mer et celle de la dérive du canot à rames à la suite d’un problème à bord. Immédiatement, le JRCC prennait la coordination de l’opération et sollicitait le concours des navires sur zone afin de réaliser des recherches pouvant couvrir les deux hypothèses les plus défavorables, celle de l’homme à la mer et celle de la dérive du canot à rames à la suite d’un problème à bord.

Au total, neuf navires (5 navires de commerce et 4 navires de plaisance hauturière) ont successivement été déroutés et ont couvert une zone de plus de 31 000 nautiques carré (57 000 km2) sans retrouver la trace du canot à rames ni celle de son occupant. Au total, neuf navires (5 navires de commerce et 4 navires de plaisance hauturière) ont successivement été déroutés et ont couvert une zone de plus de 31 000 nautiques carré (57 000 km2) sans retrouver la trace du canot à rames ni celle de son occupant.

Après plus de dix jours de recherche, faute d’éléments nouveaux permettant de réorienter les recherches, le haut-commissaire de la République a prononcé la suspension des recherches par moyens dirigés, ce lundi 12 juin à 12h00. Après plus de dix jours de recherche, faute d’éléments nouveaux permettant de réorienter les recherches, le haut-commissaire de la République a prononcé la suspension des recherches par moyens dirigés, ce lundi 12 juin à 12h00.

Le JRCC Tahiti continue à diffuser régulièrement un message à tous les navires sur zone leur demandant d’exercer une veille attentive et de rendre compte au JRCC de toutes nouvelles informations de nature à pouvoir relancer les recherches. Le JRCC Tahiti continue à diffuser régulièrement un message à tous les navires sur zone leur demandant d’exercer une veille attentive et de rendre compte au JRCC de toutes nouvelles informations de nature à pouvoir relancer les recherches.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 12 Juin 2023 à 19:56 | Lu 270 fois