Disparition d'un ferry aux Kiribati: les recherches aériennes suspendues

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | vendredi 01/02/2018 - Les recherches aériennes lancées après la disparition il y a deux semaines d'un ferry au large des Kiribati, dans le Pacifique, ont été suspendues, alors que plus de 80 personnes manquent toujours à l'appel.



"Le gouvernement des Kiribati a suspendu les recherches aériennes pour retrouver des survivants du ferry MV Butiraoi", a annoncé vendredi dans un communiqué le Centre néo-zélandais de coordination des sauvetages.

Le catamaran en bois de 17,5 mètres de long faisait la liaison entre l'île de Nonouti et Betio, également dans l'archipel des Kiribati, un voyage de 250 kilomètres.

Il avait appareillé le 18 janvier avec 88 personnes à bord, parmi lesquelles 23 mineurs en route pour la capitale des Kiribati, South Tarawa, pour y débuter leur trimestre scolaire.

D'après les responsables néo-zélandais qui participent aux recherches, le navire avait été porté disparu le 19.

Seuls sept rescapés, dont une adolescente de 14 ans, avaient été retrouvés la semaine dernière dans un canot à la dérive.

Quatre avions des Etats-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande participaient aux recherches pour retrouver un second canot.

Des bateaux des Kiribati devraient continuer de chercher d'éventuels survivants, mais tout le monde s'accorde à dire que les avions étaient beaucoup plus efficaces dans une zone de recherche étant plus grande en superficie que l'Italie.

Le président des Kiribati Taneti Maamau a déclaré mercredi à la radio publique que ce naufrage était "une tragédie" pour l'archipel.

Les Kiribati, un ensemble de 33 atolls et récifs peuplés d'environ 110.000 personnes, s'étendent sur environ 3.460 kilomètres au nord-est des Fidji.

Les ferries sont cruciaux pour assurer les liaisons entre les îles.

L'ancien Premier ministre Ieremia Tabai, qui représente l'île de Nonouti, a critiqué la gestion de cette catastrophe par le gouvernement, en particulier le délai entre la disparition du ferry et le lancement des recherches, qui n'ont débuté que le 26 janvier.

Il a demandé en outre "une commission d'enquête indépendante" pour comprendre pourquoi le ferry n'était pas doté de certains des équipements de sauvetage de base.