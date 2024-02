Disparition d'un chasseur sous-marin aux Marquises

Dimanche 4 février 2024. Un chasseur sous-marin parti seul en mer a perdu la vie dimanche à Tahuata.



Peu avant midi, le JRCC Tahiti etait avisé de la disparition d'un chasseur sous-marin parti en kayak la veille dans la soirée depuis la cale de mise à l'eau de Hanatetena, sur l'île de Tahuata dans l’archipel des Marquises et censé rentrer dans la nuit.



Inquiets, ses proches ont localisé son kayak en dérive sur la rive opposée de la baie vers 11h, puis ont donné l'alerte.



Un dispositif maritime composé de 5 embarcations, dont celle de la gendarmerie de Hiva Oa a recherché tout l'après-midi, explorant également les grottes sous-marines du secteur.



Un dispositif terrestre composé de la police municipale et d'habitants de Hanatetena a quant à lui investigué la côte depuis la terre.



Le corps du chasseur de 44 ans a été retrouvé par 2,5 mètres de fond en toute fin d'après-midi.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime. Il remercie l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour les opérations de recherches et de secours.