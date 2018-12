Direction des transports terrestres : "Il n'y a rien de consistant dans leurs revendications"

PAPEETE, le 7 décembre 2018 - ​René Temeharo, ministre en charge des Transports terrestres, a reçu les médias ce vendredi pour faire un point sur les débrayages à la Direction des transports terrestres. Ce dernier s'est montré ferme quant aux revendications des grévistes qui réclament notamment le départ de Florida Lai, directrice du service. "J'ai uniquement noté des attaques personnelles et pas de revendications d'intérêt général pour le service", a indiqué le ministre.



Au quatrième jour de grève à la Direction des transports terrestres, René Temeharo ministre de tutelle, a tenu à réagir ce vendredi sur ce débrayage. Ce dernier s'est notamment montré très ferme quant aux revendications des grévistes qui réclament entre autre la démission de Florida Lai, directrice du service depuis le 1er septembre.



"On ne peut pas dire d'une personne qu'elle incompétente à un poste au bout de trois mois d'exercice", a insisté René Temeharo. Avant d'ajouter, "dans leurs revendications j'ai uniquement noté des attaques personnelles contre la directrice, et pas de revendications d'intérêt général pour le service (…) Il n'y a rien de consistant dans leurs revendications." L'intéressé est également revenu sur la procédure, et la nomination sur "des critères objectifs" de Florida Lai à la tête de la direction des transports terrestres. Cette dernière étant la campagne du directeur de cabinet du ministre. "Je tiens à préciser qu'à aucun moment mon directeur de cabinet n'a été associé dans ma décision de recruter son épouse. J'ai une feuille de route, et Florida Lai est selon moi la personne la plus capable de remplir ces objectifs", s'est exclamé René Temeharo.