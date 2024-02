Direction bicéphale à TNTV

Tahiti, le 31 janvier 2024 – Fin du suspense. Plus de trois mois après l'annonce de sa démission, on sait enfin qui va succéder à Mateata Maamaatuaiahutapu à la tête de TNTV. Ce n'est pas un, mais deux directeurs qui ont finalement été retenus : le candidat favori du gouvernement, Karl Tefaatau, est nommé directeur général, et celui adoubé par les salariés de la chaîne, Yves Haupert, devient directeur général délégué.



C'est ce qu'on appelle ménager la chèvre et le chou. Le président du Pays Moetai Brotherson a annoncé ce mercredi après-midi aux salariés de TNTV qui avait été retenu par le conseil d'administration pour prendre la tête de TNTV. Et ce n'est pas un mais deux noms qui sont sortis. C'est ainsi que le candidat favori du gouvernement, Karl Tefaatau, est nommé directeur général de la chaîne de La Mission. Mais il ne sera pas seul aux commandes. Yves Haupert, qui a déjà piloté TNTV entre 2007 et 2013, est nommé directeur général délégué. Pas de jaloux.



Il faut dire que le président du Pays, qui siège au conseil d'administration, pouvait difficilement occulter le soutien franc et massif qu'ont manifesté les salariés de la chaîne pour la candidature d'Yves Haupert.



Pour mémoire en effet, les employés ont été associés au choix de leur futur directeur en étant invités à voter à bulletin secret. Une première. Un vote purement consultatif mais qui avait placé Yves Haupert largement en tête devant ses deux adversaires, Karl Tefaatau étant même arrivé bon dernier. Une démarche innovante, certes, mais l'arroseur se retrouve arrosé car le président s'est finalement vu contraint de choisir une direction à deux têtes. “Si on n'avait pas tenu compte de l'avis du personnel, on n’aurait pas du tout retenu la candidature d’Yves Haupert”, a d'ailleurs concédé Moetai Brotherson mercredi au sortir de la réunion avec les employés de TNTV.



Deux directeurs, ça coûte cher mais “ce n'est pas gênant”



Pas de jaloux donc et les rôles sont déjà bien répartis : “Yves Haupert sera en charge des programmes et de l'information, les domaines qu'il maîtrise, et tout le reste sera à la charge du directeur général”.



En revanche, se pose évidemment la question du coût que cela va représenter pour la chaîne de La Mission alors que le président Moetai Brotherson n'a de cesse de dire que TNTV coûte cher et qu'il faut réduire son coût de fonctionnement.



Cela faisait même partie des critères demandés aux candidats qui devaient présenter un plan en ce sens. Mais pour le président du Pays, “si vous voulez changer les choses, vous ne pourrez pas le faire sans mettre un centime”. Il estime que “ce n'est pas gênant” car “on les augmente à un instant T pour, sur le moyen et le long terme, avoir des résultats”. Reste qu'en attendant, les employés qui attendaient une revalorisation salariale devront encore patienter.