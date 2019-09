Diplo va enflammer le Tiki Fest

Pour l'organisation de cet événement, l'équipe de Studio 87 s'est inspirée du festival Garorock en France. "C'est un modèle référent de par sa diversité musical (rap/pop/rock/house music) et surtout par son histoire. Les organisateurs ont commencé dans une clairière avec 1 000 participants et ils ont aujourd’hui une programmation mondiale sur trois jours et enregistrent plus de 160 000 entrées. Avec le Tiki Fest notre ambition est de développer sa taille, sa programmation et son organisation année après année", indique Florian Sodoyer.



En plus de la performance du DJ Diplo, le public retrouvera également au cours de l'événement des groupes et des artistes bien connus du fenua tels que Pepena, Koru ou encore des DJ locaux comme T-Unit, Mr.Olson ou Temae Records. "Pour l'occasion on aura la plus grande scène jamais installée à Tahiti. Avec Visual Event, notre partenaire, on prévoit d'installer une scène de 40 mètres de long et de 12 mètres de profondeur, soit une scène plus grande que celle de To'ata", précise le gérant de Studio 87.



Aussi, par souci de protection de l'environnement, les organisateurs du Tiki Fest ont prévu un système de verres consignés. Chaque participant au festival pourra acheter un verre au prix de 200 Fcfp, le garder tout au long de l'événement et le rapporter à la fin du festival pour se faire rembourser, ou le garder définitivement. A noter, l’obligation pour les roulottes et food-trucks présents lors de l’événement d’utiliser de la vaisselle en carton ou compostable, respectueuse de l’environnement.



Entre 4 000 et 5 000 personnes sont attendues pour la première édition du Tiki Fest. Un événement interdit aux mineurs.