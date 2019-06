Dimitri Pitoeff nouveau président du Conseil des retraites

PAPEETE, le 31 mai 2019 – Le secrétaire général adjoint de la confédération syndicale A Ti’a i Mua, Dimitri Pitoeff, a été élu vendredi matin président du Conseil d’orientation et de suivi des retraites (COSR), trois jours après la démission de la présidente éphémère Manuia Maiti.



Trois jours après la démission de la présidente du COSR, Manuia Maiti, le secrétaire général adjoint de la confédération syndicale A Ti’a i Mua, Dimitri Pitoeff, a été élu vendredi matin président de l’instance créée par la dernière réforme des retraites pour rendre ses avis sur les réformes paramétriques à mettre en œuvre pour sauver le système de protection sociale généralisée. Le représentant du Medef, Régis Chang, a été élu vice-président.



La première réunion du COSR avait été le théâtre de l’élection surprise de la représentante de la jeune chambre économique, Manuia Maiti, le 16 mai dernier. Election contestée par A Ti’a i Mua, la CSTP-FO et les représentants du patronat, qui estimaient que le COSR avait été mal convoqué en raison de la publication tardive de l’arrêté de création du conseil au Journal officiel (JOPF). Une critique qui a disparu comme par enchantement après l’élection de Dimitri Pitoeff et Régis Chang vendredi matin.



En face de la candidature Pitoeff/Chang, les syndicalistes de O oe to oe rima et de la CSIP avaient soutenu la candidature de Manuia Maiti au poste de présidente et celle de Gilles Yau au poste de vice-président. Cette dernière candidature du président de la Fédération générale du commerce étant davantage destinée à semer le trouble dans les rangs des représentants du patronat.