Digital Festival Tahiti : le Pays câblé, l’Etat connecté

Papeete, le 16 octobre 2019 – Le Digital Festival Tahiti 2019 a ouvert ses portes mercredi après-midi à la présidence. Le président Edouard Fritch a annoncé à cette occasion de nouvelles aides au numérique et le haut-commissaire Dominique Sorain a salué la démarche Tech4Islands initiée par les organisateurs du festival, en assurant du soutien de Paris pour cette vision de l’innovation en Polynésie.



Le digital Festival Tahiti 2019 - Tech4Islands a été officiellement inauguré mercredi après-midi sous le chapiteau de la présidence. Avant les discours du président du Pays Edouard Fritch et du haut-commissaire Dominique Sorain, le président de l’association Digital Festival Tahiti, Olivier Kressmann, a d’abord présenté une nouvelle fois la « vision » Tech4Islands. La démarche d’innovation de la Polynésie pour identifier et promouvoir des solutions adaptées à un contexte insulaire. Une volonté qui s’est traduite côté Pays par l’annonce de nouvelles aides aux numérique. Et pour l’Etat de l’assurance de son accompagnement dans cette démarche d’innovation.



Les câbles c’est bien…



Le président Edouard Fritch a salué la volonté des organisateurs du festival de « désenclaver nos archipels », « favoriser l’inclusion numérique », ou encore « digitaliser et booster les secteurs économiques ». Mais le président du Pays a surtout insisté dans son discours sur le renforcement de « l’égalité numérique » grâce « à la construction d’infrastructures et de liaisons numériques », avant d’évoquer la « promotion et le soutien de l’inclusion et de l’économie numérique ».



Un soutien qui passe, pour le président, par un nouveau dispositif baptisé « Aide à l’Inclusion Digitale (A.I.D) ». Le dispositif sera créé et mis en œuvre en 2020 pour « soutenir les associations œuvrant dans les domaines de l’insertion professionnelle, de la cohésion sociale et de la santé dans la mise en œuvre de leur projet d’inclusion numérique. Leurs actions en faveur des personnes vulnérables permettront à ces dernières de bénéficier, aux mêmes titres que tout citoyen, des apports du développement numérique. Il s’agira plus précisément de soutenir financièrement l’achat de matériels informatiques et l’installation d’une connexion internet, pour l’équipement d’une véritable salle informatique. »



Par ailleurs, Edouard Fritch a profité de l’ouverture du Digital Festival Tahiti pour annoncer « des modifications réglementaires à l’Aide à la Connexion Internet (ACI) et au Dispositif d’Aide au Digital (DAD) » pour leur permettre d’être plus efficaces.



… Mais ce qui est important, c’est ce qu’on met dedans



Côté Etat, le haut-commissaire, Dominique Sorain, est également revenu sur la construction du « nouvel écosystème numérique » de la Polynésie avec ses câbles sous-marins. Mais comme « préalable » pour assurer les « conditions d’émergence d’un écosystème structuré ». Pour le représentant de l’Etat, les secteurs du tourisme, de l’économie bleue ou verte, de l’économie circulaire, et même les secteurs traditionnels « tireront profit de l’élaboration de solutions innovantes ».



« L’innovation, j’en suis convaincu, c’est toujours la prime à l’intelligence collective », a résumé Dominique Sorain, confirmant l’intérêt de l’Etat pour la démarche Tech4Islands initiée par le Polynésie. Le haut-commissaire a assuré de l’engagement de l’Etat pour soutenir la structuration de cette démarche d’innovation et a même déjà salué ses opportunités : « Cette économie de la connaissance, immatérielle, plus affranchie des distances, permettra de créer des emplois à haute valeur ajoutée pour la jeunesse du fenua. »



Et pour constater, par soi-même, les premières opportunités de ce nouvel écosystème pour la Polynésie, le Digital Festival sera ouvert au public à la présidence de jeudi à samedi.