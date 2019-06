DigiContest : 10 millions de francs de prix pour les start-ups

"On a choisi la blockchain parce que c'est un domaine informatique pur et dur, mais elle ne coute rien à produire"



Cette année, un prix est prévu pour des étudiants, pourquoi ce changement ?

Effectivement, la nouveauté cette année est de venir récompenser des projets qui sont portés par des étudiants, avec un business case et un proof of concept. L'idée c'est qu'ils arrivent avec un début de modèle économique et un prototype opérationnel. Ca devra être un projet de blockchain, on a choisi ce thème parce que c'est un domaine informatique pur et dur, mais la blockchain ne coute rien à produire. C'est pour ça qu'on veut l'encourager car ça ne demande pas de compétences très spécifiques ni d'infrastructures lourdes, donc ça a du sens de le développer en Polynésie. Avec ce prix on espère créer un appel d'air vers ce domaine. C'est aussi pour ça que dans le concours, pour les étudiants comme pour les entreprises, on demande un business case. Nous voulons des équipes mélangeant codeurs et commerçants, ou des jeunes issus d'école de commerce, pour apporter un modèle économique au produit technique. En pratique, aujourd'hui nous avons déjà trois entreprises qui s'essaient à la blockchain et ce concours pourra les encourager à développer leurs projets, au lieu que ce soit de petits projets développés entre midi et deux.



Il y a aussi une catégorie réservé à l'internet des objets, c'est un domaine qui se développe en Polynésie ?

Oui, nous l'avons intégré parce que beaucoup de projets blockchain viennent appuyer sur des projets IoT. De plus, le focus sur cette technologie n'est pas suffisant en Polynésie alors que des réseaux dédiés à l'Internet des objets ont été développés par les opérateurs.



Un dernier prix est réservé à une start-up déjà en place, au lieu de récompenser un projet...

Avec ce prix on vient récompenser une entreprise qui s'est montée et qui est opérationnelle, qui vit. Avec les trois premières catégories, on suscite n'intérêt. Mais celui-là est vraiment dans une logique de récompense, pour donner de la crédibilité à une start-up. L'année dernière on avait récompensé la plateforme de financement participatif Te Reva, et maintenant elle a réussi, ça lui a donné un gros coup de pouce.