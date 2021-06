"Difficile de garder le masque après le 30 juin" pour le Pr Delfraissy

Paris, France | AFP | mardi 07/06/2021 -"Il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin", a estimé mardi le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, qui s'attend aussi à "une reprise" de l'épidémie de Covid-19 "en septembre ou octobre", mais moins inquiétante grâce à la vaccination.



"Je pense qu'il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. Il faut être raisonnable, les gens qui sont à la campagne, qui vont être sur les plages, qui vont se balader, vont dire +bon, attendez les experts, arrêtez, on est capables de porter le masque là où il faut+", a déclaré le scientifique mardi sur RTL.



Le Pr Delfraissy insiste d'ici là pour le "port du masque, y compris à l'extérieur, au moins jusqu'au 30 juin": "il faut qu'on le fasse en particulier dans les très grandes villes. Ca va se jouer à Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux".



"On a un moment un peu complexe dans deux jours, parce que jusqu'à maintenant on était à l'extérieur et maintenant on va ouvrir à l'intérieur. Et c'est bien là où ça va se jouer", a encore dit le président du Conseil scientifique. "Je n'ai pas d'inquiétude si les Français sont raisonnables, si on arrive à maintenir le respect des gestes barrière, le port du masque, y compris à l'extérieur, au moins jusqu'au 30 juin".



La journée de mercredi marquera la 2e étape de levée des restrictions en France, avec par exemple la réouverture des cafés et restaurants en intérieur.



Pour Jean-François Delfraissy, "on devrait, avec cette dynamique de vaccination, avoir un été qui devrait se passer dans des conditions plutôt satisfaisantes". Il juge que, pour le moment, "la situation est contenue et va dans le bon sens, en France et dans l'ensemble des autres pays européens", grâce à la vaccination et à la météo estivale.



Mais Jean-François Delfraissy "pense" qu'il y aura "une reprise (de l'épidémie) en septembre ou octobre". Est-ce que sera une 4e vague ? "Ca sera une reprise, on peut l'appeler 4e vague, mais elle sera très différente des premières vagues, parce qu'on aura la vaccination".



"En face de lui (le virus) va trouver une population, qui, en bonne partie, (aura) des vaccins qui vont protéger en partie contre ces nouveaux variants", précise le spécialiste.



Dans le futur, le Pr Delfraissy assure qu'"on va aboutir à un moment donné à ce que le virus devienne comme les autres virus de type corona, (soit) un virus saisonnier". "Est-ce qu'on va y arriver dès l'hiver 2022 ou est-ce qu'il va nous falloir deux ans, je ne sais pas", ajoute-t-il.