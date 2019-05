Diffamation: L'acteur Geoffrey Rush obtient un dédommagement record d'un tabloïd australien

Sydney, Australie | AFP | jeudi 22/05/2019 - L'acteur australien Geoffrey Rush a obtenu jeudi la somme record de 2,9 millions de dollars australiens (1,7 million d'euros) du Daily Telegraph, tabloïd de Sydney qui a été condamné pour diffamation pour avoir relayé des accusations d'attouchements inappropriés lancées par une actrice.



Le quotidien The Age rapporte que cette somme, qui prend en compte le manque à gagner que cette affaire aura causé à la star lauréate d'un Oscar, est le dédommagement le plus élevé jamais obtenu par un individu en Australie.

Le Daily Telegraph avait en 2017 publié en "une" un article affirmant que la Sydney Theatre Company avait reçu une plainte de l'actrice Eryn Jean Norvill qui accusait M. Rush de l'avoir délibérément touchée de manière inappropriée lors d'une production du "Roi Lear".

Un magistrat de Sydney avait cependant considéré en avril que le quotidien avait produit "un article sensationnaliste imprudent et irresponsable" et l'avait condamné à verser 850.000 dollars australiens (540.000 euros) de dédommagements, une somme qui ne prenait alors pas en compte le manque à gagner pour l'auteur.

Le juge Michael Wigney avait estimé que les lecteurs raisonnables étaient amenés en lisant l'article à conclure que l'acteur était un "pervers" sur la base d'informations pour la plupart non corroborées.

Le magistrat avait estimé en outre que les éléments mis en avant par Eryn Jean Norvill étaient incohérents et qu'elle était parfois "prompte à exagérer ou enjoliver".

Geoffrey Rush a notamment remporté un Oscar en 1997 pour "Shine" et un Emmy en 2017 pour "Genius".

Le Daily Telegraph appartient au groupe de Rupert Murdoch News Corp.