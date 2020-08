Diffamation : Irmine Tehei relaxée

"Je viens faire du droit pur ici et non de la morale", lui a répondu son confrère et avocat d’Irmine Tehei, Me Teremoana Hellec, à l’aube de sa propre plaidoirie. "On fait de la morale alors que les faits ne tiennent absolument pas sur le fond. On déblatère sur la plaignante initiale alors qu’elle n’est pas là pour se défendre", a-t-il ainsi asséné à la barre avant d’invoquer la "liberté d’expression" : "Nous ne sommes pas en Corée du Nord, on ne peut pas condamner une personne car elle a exprimé son opinion". Et l’avocat de préciser en conclusion que le classement sans suite dont avaient bénéficié les quatre ex-salariés de l’Intercontinental n’établissait pas une "vérité judiciaire".



Après en avoir délibéré, les magistrats ont finalement relaxé Irmine Tehei au regard du "doute sur le sens exact de ses propos", "faute de traduction" de ceux-ci par un expert assermenté. Les quatre salariés de l’Intercontinental devront solidairement payer la somme de 400 000 Fcfp au titre des dommages et intérêts.