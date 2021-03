Diffamation Flosse vs Fritch, retour en appel

Tahiti, le 18 mars 2021 - Après l'annulation par la Cour de cassation du jugement par lequel la cour d'appel avait condamné Gaston Flosse pour des propos diffamatoires tenus à l'encontre du président Édouard Fritch à 200 000 Fcfp d'amende, l'affaire est revenue devant la cour d'appel jeudi en l'absence des deux intéressés. La juridiction rendra sa décision le 15 avril.



En décembre 2020, la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné l'ancien président et leader du Tahoera'a, Gaston Flosse, pour des propos diffamatoires proférés à l'encontre de l'actuel président du Pays, Édouard Fritch. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français avait alors estimé que cet arrêt n'était pas assez motivé. Le 5 juin 2019, Gaston Flosse avait en effet été condamné par la cour d'appel de Papeete à une amende de 200 000 Fcfp pour des faits de diffamation. Il lui était reproché d'avoir accusé Édouard Fritch d'avoir acheté les électeurs lors des dernières élections territoriales.



La Cour de cassation ayant cassé et annulé cette décision, l'affaire est revenue devant la cour d'appel autrement composée jeudi en l'absence de Gaston Flosse et d'Édouard Fritch. La décision sera rendue le 15 avril.