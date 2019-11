Diabète : Le Pays répond au Cesec

Tahiti, le 12 novembre 2019 – Le Pays a répondu mardi, dans un communiqué diffusé par la présidence, aux conclusions du rapport du Cesec sur le diabète présenté vendredi. « Le gouvernement et les élus de l’Assemblée n’ont pas attendu les recommandations du Cesec ni les propos comminatoires de Christophe Plée pour agir », tacle la présidence.



Quatre jours après la présentation des travaux du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) sur la situation alarmante du diabète en Polynésie française, la présidence a diffusé mardi matin un communiqué en réponse aux conclusions de la quatrième institution du Pays. Lors des débats au Cesec vendredi, le conseiller et président de la CPME, Christophe Plée, avait estimé que « le combat doit commencer aujourd’hui » et que « maintenant c’est au gouvernement et aux représentants de l’Assemblée d’assumer leurs responsabilités ». Visiblement piqué au vif par cette petite phrase, la présidence assure que « le gouvernement et les élus de l’Assemblée n’ont pas attendu les recommandations du Cesec ni les propos comminatoires de Christophe Plée pour agir ».



Le Pays détaille les mesures prises ces dernières années dans le cadre de la lutte contre le diabète. « Un schéma de prévention et de promotion de la santé 2018-2022, qui complète les Orientations stratégiques 2016-2025 et le Schéma d’organisation sanitaire, a été adopté par l’Assemblée de la Polynésie française », précise le communiqué. « Les stratégies d’actions préconisées ont commencé à être mises en œuvre sous l’autorité du ministère de la Santé. C’est ainsi qu’une taxe sur les produits sucrés destinée à alimenter un fonds de prévention a été mise en place. Dans le même temps la liste des PPN a été revue dans une optique de prévention sanitaire. »