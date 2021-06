Devant la fuite des chênes en Chine, l'angoisse des scieurs français

Paris, France | AFP | jeudi 10/06/2021 - Des scieries "en danger de mort" faute de matière première : face à l'appétit des importateurs chinois pour le chêne français, les professionnels craignent le dépôt de bilan et interpellent l'Etat pour qu'il leur vienne en aide.



Quelque 3.500 professionnels du secteur, scieurs mais aussi menuisiers, charpentiers et constructeurs, ont signé une pétition pour "sauver la scierie française", dans laquelle ils appellent l'Etat à "agir vite et fort" pour les sauver.



Ils doivent être reçus jeudi soir par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, lequel avait déjà exprimé fin avril la crainte d'une "catastrophe" annoncée.



"Le ministre est extrêmement vigilant. C'est un enjeu majeur : des difficultés d'approvisionnement des scieries peuvent déstabiliser ce tissu de PME, et remettre en cause durablement ce maillon essentiel pour l'ensemble de la filière bois-forêt française", a-t-on indiqué jeudi au ministère.



La seule transformation représente 50.000 des quelque 440.000 emplois de la filière bois.



"En quatre mois, on a exporté 100% de ce qu'on a exporté en 2020", affirme Nicolas Douzain-Didier, délégué général de la Fédération nationale du bois (FNB) qui représente scieurs et transformateurs.



En cause, la reprise économique tambour battant en Chine, dont la fièvre acheteuse est d'autant plus forte que la Russie, deuxième exportateur mondial de bois, a annoncé son intention de cesser l'exportation de certains types de bois.



L'inquiétude est à la hauteur de ce que représente le chêne dans le commerce du bois : environ 400 millions d'euros du 1,5 milliard d'euros de ventes réalisées chaque année à partir de la forêt française, toutes essences confondues.



"On assiste à une forte augmentation de l'exportation des grumes de chênes, ce qui vient perturber de manière assez considérable la filière française", confirme Michel Druilhe, président de l'interprofession France-Bois-Forêt, qui a mis sur pied un groupe de travail consacré spécifiquement au chêne.



Ce n'est pas la première fois que l'approvisionnement en chêne des scieries françaises crée des inquiétudes : en 2017, il avait même suscité de fortes tensions entre les scieurs et les propriétaires forestiers.



Cette fois-ci, les transformateurs s'en prennent dans leur pétition aux "services de l'Etat français", auxquels ils reprochent d'avoir laissé "s'installer depuis 10 ans ce commerce toxique".



Opacité des enchères



Une accusation qui a "choqué" Antoine D'Amécourt, propriétaire privé et président de Fransylva, principal syndicat de la forêt privée. "Ce n'est pas un problème des services de l'Etat, c'est un problème de filière", estime-t-il.



"Il y a des bois qu'on ne transformait pas au niveau national. Ces bois là sont partis vers l'export. On a amorcé une pompe et une fois que ça coule, pour couper un robinet, ce n'est pas évident", explique-t-il.



Quelques motifs d'espoir existent, cependant, de calmer la crise à moyen terme.



L'Office national des forêts, qui représente la moitié des ventes de bois de chêne en France, va "vendre par anticipation un volume significatif de bois supplémentaire d'ici l'été", selon M. Druilhe.



En outre, les experts forestiers vont organiser cet été une vente réservée aux entreprises portant le label UE.



Ces mesures pourront compenser une récolte de chêne jugée décevante mais ne règlent pas le problème sur le long terme.



"Peut-être que nos modes de vente, nos modes de commercialisation ne sont pas apropriés ?" s'interroge M. D'Amécourt.



Environ 25% des bois de chêne sont vendus chaque année aux enchères, selon l'économiste du bois Eric Toppan, également cadre de Fransylva.



Lors de la vente, lorsqu'arrive le lot qui l'intéresse, l'acheteur a deux minutes pour adresser une offre, par l'intermédiaire d'un boitier électronique.



"Rien n'est su, les prix ne sont pas connus", rapporte M. Toppan à l'AFP.



Au terme des deux minutes, le vendeur annonce le meilleur prix, le prix le plus bas et la deuxième meilleure offre.



"Un scieur m'a dit que sur un lot de 400.000 euros, il ne l'avait pas eu à 600 euros près", témoigne M. D'Amécourt.



De quoi s'arracher les cheveux pour les scieurs français.



La solution, selon M. D'Amécourt ? Aller vers davantage de contractualisation, mais à une condition : "il faut qu'on travaille en transparence, il faut que tout le monde mette tout sur la table."