Deuxième victime du Covid, le mari de la matahiapo

Tahiti, le 11 septembre 2020 – Quelques heures seulement après le décès de son épouse , monsieur Teheiura âgé lui aussi de 81 ans est décédé au CHPF. Il a lui aussi été dépisté positif au Covid-19. L'octogénaire était lui aussi vulnérable. Il s'agit du second décès lié au Covid-19 en Polynésie française.



L'époux de Mamie Ruta, hospitalisé lui aussi au Centre hospitalier de la Polynésie française depuis le 3 septembre dernier, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à 2 heures du matin. C'est après avoir fait une chute la semaine dernière chez lui, et transporté d'urgence au CHPF puis hospitalisé qu'il avait été dépisté positif au Covid-19 : "c'était lui qui était le plus fragilisé surtout après sa chute dans la salle de bain" nous confie un proche de la famille.



Après avoir été détecté positif au Covid 19, le premier puis le second cercle de ce couple ont été dépisté et puis finalement ce dépistage a été élargi à tous les habitants de Vaitavatava, d'où la découverte de ce cluster.



La victime n'était pas en service de réanimation, mais en hospitalisation dédiée aux cas de Covid-19. L'inhumation du couple se déroulera ce vendredi à 16 heures au cimetière de l'Uranie, un souhait de la famille.