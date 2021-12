Deux trailers de Bora Bora aux championnats du monde Xterra

Bora Bora, le 2 décembre 2021 – Les coureurs de trail Heiria Jordan et Djanny Mohi Maimaro, tous deux originaires de Bora Bora, se sont envolés pour Hawaii afin de disputer samedi les championnats du monde Xterra sur l’île de Maui. Les 'aito de la Perle du Pacifique, qui quittent la Polynésie pour la première fois, visent le Top 10.



En s’inscrivant au trail Xterra de Moorea cette année, Djanny, 42 ans, et Heiria, 46 ans, étaient loin de se douter que cela leur permettrait de découvrir une île de l’archipel de Hawaii quelques semaines plus tard. Habitués à s’entraîner ensemble sur les sentiers de la Perle du Pacifique, les deux amis, qui se connaissent depuis près de 20 ans, étaient persuadés que ce trail de Moorea était à leur portée. Banco, les 42 kilomètres de course, sur 1 800 mètres de dénivelé positif, étaient avalés en 6 heures 6 minutes et 39 secondes par Djanny et en 6 heures 26 minutes et 11 secondes par Heiria. Les deux compères ont terminé respectivement troisième et neuvième du Xterra Tahiti Tupuna Trail EDT-Engie 2021. Et le fait d’arriver premier de leur catégorie respective (40/44 ans et 45/49 ans) leur donne le ticket d'entrée aux championnats du monde. Ils seront samedi sur la ligne de départ du Xterra trail running world championship - Hawaii à Kapalua, sur l'île de Maui, pour un trail de 21 kilomètres avec 700 mètres de dénivelé positif.



Des parcours personnels atypiques



Heiria Jordan est né à Bora Bora. Avec son mètre 74 et ses 65 kilogrammes, il est parfaitement “taillé” pour ce genre d’effort sportif. Il connaît parfaitement tous les coins et recoins de son île pour avoir parcouru l’ensemble des chemins la sillonnant. Ce célibataire est un ancien champion de kayak qu’il a, ces derniers temps, laissé de côté. Il travaille en freelance dans le domaine du bâtiment.

Le profil de Djanny Mohi Maimaro, est sensiblement le même : 1 mètre 78 pour 67 kilogrammes. Mais Djanny n’a pas toujours fait ce poids. Père de deux grands enfants et maçon à la mairie de Vaitape, il a été féru de va’a, ce qui l’a amené à peser quelques kilogrammes supplémentaires il y a peu. Il avoue d'ailleurs être “monté jusqu’à 85 kilos”.

Premier voyage hors du fenua



Les billets pour participer au trail de Hawaii en poche, il a fallu s’occuper de ceux leur permettant de voyager. La logistique n’étant pas leur point fort, Heiria et Djanny ont dû faire appel à des amis pour s’en occuper. Maud et Étienne, les deux vétérinaires de l’île, très sportifs eux aussi, leur ont spontanément proposé de l'aide pour tout organiser. La bande de copains a pour habitude de courir ensemble. Étienne confie : “Entre les billets d’avion, les restrictions liées à la crise sanitaire et l’hébergement à Lahaina, il a fallu user de patience et de malice, surtout sur le plan financier.” Heiria de son côté lance un “grand merci à Maud et Étienne pour ce qu’ils font pour nous.” La mairie, via le comité du tourisme, paie les billets d’avion aller/retour Bora Bora-Papeete, mais n’étant pas licenciés d’un club d’athlétisme, Heiria et Djanny n’ont pas d’aide de la fédération. L’association du trail de Moorea a tout de même offert aux deux athlètes les billets aller/retour Papeete-Los Angeles et leur a versé une somme de 40 000 Fcfp chacun. Une somme bien utile car “il faut encore payer les tests PCR, régler les billets aller/retour Los Angeles-Hawaii, louer un véhicule, et le logement à Hawaii est très cher”, stipule Étienne.



L’aventure s’annonce mystérieuse pour Heiria et Djanny qui n’ont jamais posé un pied en dehors du fenua. À la question “Maîtrisez-vous la langue anglaise ?”, leur rire en guise de réponse en dit long sur le sujet. Ils comptent sur ce point, bien entendu, sur Maud et Étienne qui ne font pas le voyage seulement pour les accompagner. Car ils ont eux aussi décidé de s’inscrire à la course, ouverte au public. “Bien évidemment, nous n’avons pas les mêmes prétentions sportives” avoue Etienne. La petite délégation de Bora Bora s'est envolée mercredi. La première journée à Maui doit être consacrée à la découverte de l’île et la veille de la course destinée à la reconnaissance du parcours. Le retour à Bora Bora est prévu dès dimanche.



Objectif : top 10



Heiria et Djanny n'ont pas de stress et semblent motivés pour réaliser une grande performance à Hawaii. Leur référence reste leur performance auprès du vainqueur du trail de Moorea, Mathieu Blanchard, à qui Djanny a tenu tête pendant près de 21 kilomètres (sur 45). Ce qui tombe bien car c’est la distance à parcourir à Hawaii. Ils n’ont pas de plan d’entraînement et n’ont pas mis en place un régime alimentaire spécifique. Ils font tout avec leur ressenti, leur maîtrise de soi et visent le top 10. La gagne !

Rédigé par Nij le Jeudi 2 Décembre 2021 à 15:16 | Lu 250 fois