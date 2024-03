Deux touristes agressés à Papeete

Tahiti le 23 mars 2024 - Deux touristes australiens se sont retrouvés au CHPF après avoir été agressés par plusieurs personnes, dont un mineur, à Papeete, dans la nuit de vendredi à samedi.



C'est dans la nuit de vendredi à samedi que deux touristes australiens, âgés tous deux de 56 ans, se sont fait agresser par plusieurs personnes dont un mineur, en plein centre ville. En effet, après être sortis dîner, les deux quinquagénaires décident de rentrer à pieds jusqu'à leur logement Airbnb situé non loin du restaurant.



Mais, malheureusement, ils sont pris à parti et agressés au niveau de la station de taxis du Vaima, sur le front de mar. "Normalement il n'y a rien à craindre puisque cet endroit est éclairé (...) mais les agresseurs les ont suivis et en plus ils les ont attaqués par derrière. Ils ont été roués de coups", témoigne leur logeuse.

Les touristes ont dû être transférés au centre hospitalier de Taaone. "Ils avaient le visage rempli de sang. L'un a les côtes, dents et nez cassés. Le second a été mis sous oxygène et a toujours des douleurs au niveau de la poitrine", affirme Poehere qui s'est occupé d'eux. "L'un des touristes porte un appareil auditif qui coûte 350 000 francs. Les agresseurs ont tout simplement cassé son appareil.

Alors, du coup, il n'entend plus. J'ai mal au coeur".



La jeune femme affirme que les deux touristes sont arrivés vendredi soir au Fenua où c'est leur première visite. "L'un des deux est le descendant de Christian Fletcher. Quelle honte ! Quel cauchemar. Il faut que cette violence cesse", déplore Poehere. "C'est une mauvaise image que l'on donne de la Polynésie. On s'en veut car on aurait dû mentionner qu'il ne faut pas aller à pieds, même si on est a deux pas de la ville. Il faut prendre un taxi." Selon Poehere d'autres personnes ont également été agressées ce même soir : "C'est sans doute les mêmes agresseurs", estime-t-elle.

Les agresseurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Le mineur a été relâché. "Il pourra donc agresser d'autres personnes ce soir", lance, dépité, un membre de la famille qui accompagne les victimes.

Une plainte a été déposée par les deux victimes.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 25 Mars 2024 à 08:07 | Lu 1965 fois