

Deux têtes d’alligators protégées découvertes dans les bagages d’une voyageuse

Tahiti le 19 août 2026. C'est une saisie peu banale qu'on eu à opérer les agents des douanes jeudi soir à l'aéroport de Tahiti-Faa'a.



Les agents de la Brigade de Surveillance Extérieure (BSE) des douanes de l’aéroport de Tahiti-Faa'a ont découvert le jeudi soir deux têtes d’alligators du Mississippi (Alligator mississippiensis) transportées sans autorisation.



Dans le cadre des contrôles menés sur le flux des passagers internationaux à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, les douaniers ont procédé à l'inspection d'un bagage non réclamé en provenance de Los Angeles (USA).



L’ouverture du bagage, réalisée en présence des agents du service litige bagage, a permis de découvrir une boîte en plastique contenant deux têtes d’alligators conservées. Auditionnée le lendemain à son arrivée, la propriétaire du bagage a déclaré qu'il s'agissait d'un souvenir acheté par un proche sur le territoire américain, ce dernier ignorant la réglementation stricte entourant le transport de telles espèces.



L’alligator du Mississippi est une espèce protégée au titre de la Convention de Washington (CITES), figurant à son annexe II. À ce titre, tout mouvement international (commercial ou personnel) de spécimens de cette espèce — qu'ils soient vivants, morts ou sous forme de trophées et souvenirs — est strictement encadré et soumis à la présentation obligatoire d'un permis CITES.



En l'absence de tout justificatif légal présentée au moment du contrôle, une pénalité douanière a été prononcée à l’encontre de la propriétaire du bagage et les deux têtes d’alligators ont été saisies.



Cette découverte illustre la vigilance permanente exercée par la douane aux frontières aériennes et maritimes. Au-delà de ses missions fiscales et sécuritaires, la douane est le premier rempart contre le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages. Le trafic d'espèces menacées constitue l'une des activités criminelles transfrontalières les plus préjudiciables à la biodiversité mondiale.



La douane réaffirme sa détermination à faire respecter la réglementation internationale afin de préserver le patrimoine naturel mondial et insulaire.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 19 Août 2026 à 17:26 | Lu 1461 fois



