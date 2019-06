Deux taureaux arrivent à Tahiti par avion

Ce n'est pas la première fois que des taureaux arrivent à Tahiti par avion depuis la Nouvelle-Calédonie. Quand ont eu lieu les précédents voyages ?

C'est la quatrième fois. La première importation a eu lieu en 2002, pour la station d'élevage de la direction de l'Agriculture. En 2011 puis en 2017 c'était un particulier qui les a fait venir par avion pour son exploitation laitière, avec des aides du Pays.

A la station nous n'élevons que des bovins destinés à l'exploitation bouchère. La plupart des élevages polynésiens sont destinés à la viande, il n'y a plus qu'une seule ferme qui produit du lait.



A quoi ces deux taureaux sont-ils destinés ?

Là c'est une opération qui va repeupler la station d'élevage, ce sont deux taureaux qui correspondent aux races que nous élevons à la station. Nous allons multiplier notre génétique. L'objectif est de produire des veaux, des femelles et des mâles, que nous allons mettre à la disposition des agriculteurs à un prix intéressant. Nos animaux sortent à 200 000 ou 300 000 francs pièce, alors que pour ces deux taureaux nous en avons eu pour huit millions de francs, avec le transport, les examens puisqu'il faut que l'on s'assure que l'on ne va pas apporter un certain nombre de maladies avec les animaux, puis un certain nombre de traitements. Et on paie aussi la génétique puisqu'en Calédonie ils ont une base de population beaucoup plus large, ça leur permet d'avoir une pression de sélection plus importante et de la variété. Nous avons environ 5000 bovins dans l'ensemble du Pays, à la station nous n'en avons qu'une centaine. Donc au bout d'un moment nous tournons en rond au niveau génétique, et il faut apporter du sang neuf. C'est une opération qu'il faudrait renouveler tous les 10 ans pour la station.



Pourquoi le Pays doit-il se charger de ces importations de taureaux reproducteurs ?

C'est par rapport aux revenus des exploitations de production de viande bovine. Nous sommes en train de travailler sur l'amélioration du marché, sur la valorisation de la viande bovine locale. Mais bien souvent c'est une production à caractère informelle, artisanale. Les exploitants n'ont pas les moyens de se payer des taureaux à 4 millions, même avec les aides du Pays. Et il y a les difficultés administratives, tout ce que ça représente de paperasse, négociations, avances de fonds… Pour un petit éleveur dans les îles, c'est compliqué, donc le Pays le prend en charge.



Les producteurs peuvent-ils vous acheter des saillies ?

Non, la station est un milieu fermé, on ne veut pas introduire de maladies. Chaque élevage a ses risques sanitaires. Le but est de vendre des veaux d'un certain âge aux producteurs. Ils prennent contact avec la direction de l'Agriculteur et on a une procédure. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ces deux taureaux sont encore jeunes, donc il faut encore leur laisser le temps de grandir. Ensuite les vaches ont neuf mois de gestation, donc les premiers veaux ne naîtrons pas avant un an et demi ou deux ans.



D'autres achats de bovins sont-ils prévus dans les années qui viennent ? Peut-être d'un autre pays ?

Déjà il n'y a que la Nouvelle-Calédonie qui correspond à nos critères sanitaires et avec qui nous avons un certificat sanitaire négocié. Mais effectivement il y a un projet. Nous avons aussi un troupeau charolais en Polynésie, qui n'est pas facile à élever en race pure pour les éleveurs mais qui présente de bonnes qualités pour les croisements, donc on va essayer de lancer une opération de transfert d'embryon dans les années qui viennent, il faudra sans doute engager une équipe australienne pour aller en Nouvelle-Calédonie prélever l'embryon puis venir à Tahiti pour l'implanter. Ça nous permettrait de renouveler les reproducteurs et d'avoir un taureau charolais à la station dans trois ans.