Deux sociétés de charter nautique condamnées pour travail dissimulé

Tahiti, le 3 mai 2022 – Les sociétés Day Charter Tahiti et Private Charter ont été condamnées pour travail dissimulé mardi par le tribunal correctionnel à des amendes respectives de huit et dix millions de Fcfp avec sursis. Le gérant de l'entreprise à laquelle appartiennent ces sociétés a quant à lui écopé d'une amende de 2,5 millions de Fcfp. Les prévenus ont en revanche été relaxés de la qualification de mise en danger de la vie d'autrui pour lesquels ils avaient été poursuivis.



Cette affaire avait démarré en mai 2019 lorsque les gendarmes de la brigade nautique avaient contrôlé deux catamarans exploités à la location qui ne détenaient pas de permis de navigation, et dont les membres d'équipage étaient en partie dépourvus des qualifications requises. L'ouverture d'une enquête préliminaire avait par ailleurs permis d'établir que les deux sociétés employaient des patentés qui se trouvaient dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la compagnie de charter et que le tribunal a donc considéré comme des salariés déguisés.