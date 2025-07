Deux séismes font deux morts dans le sud-est du Guatemala

Guatemala, Guatemala | AFP | mercredi 29/07/2025 - Deux séismes de magnitude 5,6 et 5,3 ont secoué mardi le Guatemala, tuant deux personnes et causant de nombreux dégâts dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Salvador, où les secousses ont également été ressenties, selon un dernier bilan des autorités.



Les séismes ont été enregistrés à 15h21 et 15h25 heure locale (21h21 et 21h25 GMT), suivis de deux fortes répliques, tous ayant leur épicentre dans le département de Jutiapa, selon l'institut géophysique américain (USGS).



Les secousses ont également été fortement ressenties au Salvador, et avec une moindre intensité dans l'ouest du Honduras.



Au Guatemala, deux personnes sont mortes dans le village de Comapa, dans le département de Jutiapa, en raison de l'"effondrement" de structures, a déclaré à la presse le porte-parole de l'agence de coordination des catastrophes Conred, Andrés Erazo.



La Conred a également fait état de 25 blessés hospitalisés, 492 personnes relogées et 62 habitations endommagées, parfois sévèrement.



"Ici, c'était vraiment terrible (...). Il y a plusieurs maisons endommagées et des personnes blessées", a déclaré par téléphone à l'AFP Lucía García, une fonctionnaire de la municipalité de Comapa, l'un des endroits les plus touchés par les secousses, rapportant également des coupures d'électricité.



L'Amérique centrale subit fréquemment des séismes en raison de la convergence des plaques tectoniques des Caraïbes et de Cocos, ainsi que de failles géologiques locales.



Le 8 juillet, un séisme de magnitude 5,7 a tué sept personnes et endommagé plus de 2.100 habitations.