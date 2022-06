Deux revanches à prendre pour Tahiti au beach-volley

Tahiti, le 16 juin 2022 - Comme aux Samoa en 2019, deux paires, une féminine et une masculine, représenteront Tahiti au beach-volley. Il y a trois ans, les Vanuataises et les Australiens avaient privé les volleyeurs polynésiens de l'or. Ces derniers auront une revanche à prendre sur le sable de Saipan.



Tahiti est connue pour être une place forte du volley-ball dans le Pacifique. Aux Samoa en 2019, les sélections féminines et masculines l'avaient de nouveau prouvé en disputant des deux finales, à l'issue desquelles les hommes avaient récupéré leur titre, perdu en 2007, et les dames s'étaient inclinées face à la Nouvelle-Calédonie. Sur le sable de Apia aussi, le beach-volley tahitien avait brillé avec deux finales également qui s'étaient soldées par deux défaites pour les paires féminines et masculines, face respectivement au Vanuatu et à l'Australie. À Saipan, les “beachers” polynésiens auront donc une revanche à prendre.



Comme aux Samoa, deux paires se sont envolées pour les Îles Mariannes du Nord. Chez les dames, les sœurs Tauraa, Heikura et Kahaialanie, tâcheront de reprendre le flambeau du duo Vaihere Fareura-Emere Mau, médaillé d'argent. Et chez les messieurs, Jérémie Paraue s'était hissé en finale avec Terau Ena. Ce dernier n'est pas du voyage à Saipan et est remplacé par son coéquipier du Pirae Volley-ball club, Raihau Mare.



“L'objectif pour ces Mini-Jeux sera d'être aussi en finale”, indique-t-on du côté de la fédération tahitienne de volley-ball (FTVB). Cependant la préparation des athlètes n'a pas été optimale. “Le championnat de volley s'est fini très tard et il y a eu très peu de compétition en beach-volley cette saison à Tahiti. Seulement une et c'était en décembre 2021. En résumé, la préparation n'a pas été terrible”, ajoute une cadre de la FTVB. “Mais on a des joueurs qui se sont vraiment impliqués, qui sont sérieux et rigoureux. Ces Mini-Jeux seront en plus pour eux une belle fenêtre pour s'illustrer sur la scène internationale. On reste donc optimiste pour Saipan.”



Cependant à la grande différence des Samoa, l'Australie ne s'alignera pas au beach-volley. Du côté des femmes, la paire vanuataise sacrée à Apia, Miller Pata et Sherysyn Toko, ne sera pas présente également. Il y a donc un bon coup à jouer pour les volleyeurs tahitiens.