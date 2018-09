Deux projets pour la jeunesse remportent 1,2 million de Fcfp chacun

Plus d'informations sur Transitions Sans Frontières - Oti'a ‘Ore Transitions Sans Frontières - Oti'a ‘Ore propose un Foyer d’excellence bilingue destiné aux lycéens des archipels lointains. "Notre foyer s‘adresse en particulier à des élèves de troisième qui sont motivés à réussir, qui en veulent, et qui se projettent à devenir des citoyens engagés, catalyseurs de changements et de développement positifs et durables pour leur île", explique l'association Transitions Sans Frontières - Oti'a ‘Ore. Nous leur offrons soutien et accompagnement en langues française et anglaise pendant leur scolarité en Seconde, Première et Terminale, ainsi qu’un programme de leadership basé sur les valeurs d’intégrité, d’empathie et d’initiative". "Tous nos éducateurs sont des professionnels diplômés et bénévoles, avec une vaste expérience dans le monde de l’éducation à l’international. Nos élèves étant majoritairement issus de familles à revenus modestes, un des grands challenges de notre projet est le financement de l’hébergement de nos lycéens. Nous multiplions des moyens de levées de fonds localement et à l’étranger, notamment l’organisation de programmes de vacances. Même si nous avons un besoin de fonds de démarrage, notre but est de développer des activités pouvant générer les fonds nécessaires à la gestion du foyer afin d’être financièrement auto-suffisants", a précisé l'association lorsqu'elle a déposé son dossier pour ce concours.Les lauréats de ce concours bénéficieront aussi d’un accompagnement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, la BPI (Banque Publique d'Investissement) et l’Agence française de développement.