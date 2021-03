Deux ports d’escale pour Les peuples de l’eau

TAHITI, 30 mars 2021 - À l’occasion du World art day instauré le 15 Avril par l’Unesco, La bibliothèque universitaire et la galerie Winkler présentent une exposition intitulée “Les peuples de l’eau. L’événement est célébré pour la deuxième année consécutive sur le territoire.



En septembre et octobre 2020 a eu lieu l’exposition “Mona Lisa Tapa tout dit”. Il s’agissait d’une première célébration du World art day (Wad) à Tahiti. Instauré le 15 Avril par l’Unesco, le Wad a été victime des premières restrictions sanitaires. Les manifestations ont donc été décalées.



L’an passé elles se sont faites en deux temps. D’abord à la bibliothèque universitaire (BU), puis à la galerie Winkler. Ensuite, elle a voyagé en Nouvelle Calédonie grâce au partenariat avec Unicorn Gallery. Cette année, la BU et la galerie accueillent les œuvres des artistes en même temps.



Elles organisent chacune leur exposition sur un thème commun : “Les peuples de l’eau”. Les artistes ont créé des œuvres pour l’un et/ou l’autre des lieux d’expositions.



La proposition a été faite aux artistes sans texte, sans image, ni explication. “Nous voulions mettre les artistes au défit de l'introspection”, expliquent les commissaires d’exposition Here’iti Vairaaroa et Valmigot.



Elles poursuivent : " n’est-il pas nécessaire de rappeler, que nos lointains ancêtres peuplèrent les océans avant de se mouvoir sur la terre ferme ? L’humain, cette charpente carbonée riche en eau porte en elle l’écume mémorielle et son imprévisible dentelle des évènements ".



Nombreux artistes et multiples médiums



La soixantaine d’artistes qui ont répondu à l’appel se sont appropriés la thématique selon leur inspiration et leurs propres moyens d’expression : peinture, sculpture, photographie, assemblage, création numérique, installations...



Ces moyens reflètent la richesse et la diversité des univers artistiques tous en lien les uns avec les autres. " Car telle une matrice, les peuples de l’eau nous rappellent ce qui nous lie, nous sommes un et multiple à la fois, libres de dialoguer et d’apprendre de l’autre ", rappellent les commissaires d’exposition.



À la bibliothèque universitaire, les visiteurs sont invités " à entrer dans l’univers des toiles ", annonce Valmigot. " Dans la sélection des œuvres, nous avons retenu l’émotion suscitée. "



À noter la présence d’une pièce exceptionnelle. Une sculpture de Mara " considéré comme le premier artiste contemporain en Polynésie ", souligne Valmigot. Cette œuvre, que de nombreuses personnes ont longtemps cherché, vient de réapparaître.



Un tremplin pour les jeunes artistes



Vaiana Drollet de la galerie se réjouit de l’événement. " J’aime beaucoup l’énergie qui se dégage de toute cette dynamique. J’adore lorsque l’art est exposé hors galerie et je suis heureuse d’être associée à une initiative qui se passe à la bibliothèque universitaire et qui suit une démarche pédagogique " Elle fait référence, à ce propos, aux visites commentées, ateliers… (voir programme).



Cet événement est un " coup de pouce ", selon Vaiana Drollet, " à des artistes qui peuvent se lancer avec peu d’œuvres. Cela leur donne une visibilité, même s’ils n’ont pas encore assez d’œuvres pour assurer une exposition seule et qu’ils n’ont pas encore de projet abouti. "



Pour elle, c’est un défi que de mettre en valeur un ensemble de créations aussi variées et d’univers si différents. À la veille de l’accrochage, elle reçoit les dernières œuvres. " À moi de faire en sorte qu’elles se connectent. "