Deux policiers tahitiens médaillés en surf à Hawaï

Tahiti, le 31 juillet 2023 - Des milliers de sportifs s'affrontent actuellement pour les Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2023 à Winnipeg, au Canada. Délocalisées sur la mythique plage de Waikiki à Hawaii, les épreuves de surf ont vu deux Tahitiens de la DTPN briller.



Natua Teriitahi et Flavien Tapare n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Ces deux policiers de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) participaient aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2023, organisés actuellement à Winnipeg, au Canada. Sur la plage de Waikiki, à Hawaii, où les épreuves nautiques étaient délocalisées, Natua Teriitahi et Flavien Tapare se sont illustrés dans plusieurs catégories. En surf (30 ans et plus) et en padleboard (30 ans et plus), Natua Territahi a remporté la compétition et Flavien Tapare a fini deuxième. Inscrit en bodyboard (18 ans et plus), Natua Teriitahi s'est aussi adjugé la première place de cette épreuve. Il n'y a qu'en longboard où les deux policiers de la DTPN n'ont pas ramené de médaille d'or puisque Natua Teriitahi s'est incliné en finale.

Une deuxième participation dans deux ans ? “On est content de nous”, s'est exclamé Flavien Tapare à l’issue de la compétition. Pour leur première participation à ces Jeux olympiques des forces de l'ordre, les deux copains ont même eu le luxe de disputer deux finales ensemble. “C'était magique, on avait le spot rien que pour nous”, a précisé le policier qui découvrait celui-ci. Dans des vagues d'1,50 m plutôt molles, les deux policiers, qui ont “l'habitude de surfer des vagues creuses”, ont su performer avec de belles manœuvres.



Natua Teriitahi et Flavien Tapare sont des surfeurs expérimentés. Plus jeunes, ils ont fait des compétitions comme les trials de Teahupo'o. “On est surfeur depuis tout petit, c'est notre passe-temps”, a assuré Flavien Tapare qui a profité de l'ambiance amicale sur la plage. Pour la prochaine édition en 2025, les deux Tahitiens ont même été invités par un policier californien pour les épreuves qui se dérouleront sûrement à San Diego. En attendant, Vahine Fierro et Kauli Vast aux Jeux Olympiques l'année prochaine, Natua Teriitahi et Flavien Tapare ont montré la voie.

Lundi 31 Juillet 2023