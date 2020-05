Deux nouveaux suspects arrêtés pour le braquage de Puurai

Tahiti, le 6 mai 2020 - Deux jeunes hommes de 19 et 20 ans ont été interpellés mardi sur la voie publique à Faa’a dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après la tentative de vol à main armée commise le 9 avril au libre-service de Puurai. Alors qu'un premier suspect avait été interpellé le 11 avril et mis en examen, les deux individus sont également soupçonnés de lui avoir prêté main-forte et ont été placés en garde à vue à la Brigade de recherches de Faa’a.



Le 9 avril dernier, deux hommes circulant en scooter avaient tenté de braquer le libre-service situé à Puurai à Faa’a à l’aide d’un pistolet à plomb. Face à la résistance de l’employée du magasin, les deux braqueurs avaient pris la fuite sans rien emporter. Le 11 avril, un premier suspect, soupçonné d’être l’un des deux braqueurs, avait été interpellé, puis mis en examen et écroué pour tentative de vol à main armée.



Rebondissement



L’enquête a connu un nouveau rebondissement mardi avec l’interpellation de deux autres suspects dans cette affaire. La Brigade de recherches (BR) de Faa’a, appuyée par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), l’Antenne de l’unité d'intervention régionale de la Gendarmerie nationale française (AGIGN) et la brigade cynophile de la gendarmerie, ont procédé mardi à l’aube à un coup de filet qui a débouché sur l’interpellation de deux jeunes hommes qui circulaient sur la voie publique à Faa’a. Les enquêteurs soupçonnent l’un des deux individus d’être le co-auteur de la tentative de braquage et l’autre de s’en être rendu complice en apportant une aide matérielle aux braqueurs.



Placés en garde à vue mardi à la caserne de Faa’a, les deux individus, dont l’un est déjà connu de la justice, seront déférés mercredi après-midi devant le juge d’instruction en charge de l’affaire, Thierry Fragnoli, en vue de leur éventuelle mise en examen.