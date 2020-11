Deux nouveaux morts du Covid, la Polynésie déplore 70 décès

Tahiti, le 24 novembre 2020 – Deux nouveaux décès liés au Covid-19 sont recensés mardi matin sur une période de 24 heures, selon les chiffres transmis à la mi-journée par les autorités sanitaires de Polynésie française. Un ralentissement de la propagation épidémique semble se confirmer au fenua.



Deux nouveaux décès liés au Covid sont recensés mardi matin sur une période de 24 heures, selon les chiffres transmis à la mi-journée par les autorités sanitaires de Polynésie française. Depuis le 10 septembre dernier, 70 malades sont morts dans la collectivité des suites d’une infection par le coronavirus.

On observe cependant ce qui semble une confirmation du ralentissement de la propagation épidémique déjà constatée depuis quelques jours. Ce phénomène soulage la pression sur les services hospitaliers. Mardi, 75 cas Covid sont hospitalisés (-6 en 24 heures), dont 22 en service de réanimation (-1). Mais le niveau de circulation demeure élevé : entre lundi et mardi, 231 malades supplémentaires sont officiellement recensés au fenua après avoir été testés positifs. On dénombre ainsi mardi matin 13 517 cas Covid en Polynésie depuis l’arrivée de l’épidémie en mars dernier, dont 13 455 depuis le 2 août dernier.