Deux nouveaux événements pour bien démarrer l’année

Tahiti, le 23 janvier 2025 - En ce début d’année, deux nouveaux événements font leur apparition sur le calendrier de l’athlétisme en Polynésie. On les doit au dynamique club de l’AS Tamarii Punaruu, qui nous propose la grande course de Vaitavere mais aussi un triathlon athlétique. Une grande après-midi de sport en perspective !



Absente du calendrier l’année dernière, la mythique course de Vaitavere, organisée par l’AS Tamarii Punaruu Athlétisme, revient sur le devant de la scène en ce début d’année. Ce sera samedi après-midi à Punaauia. En partenariat avec la Fédération d’athlétisme de la Polynésie française (FAPF) et le magasin Olympians Sport, la toute nouvelle Olympians Vaitavere ne revient pas seule. Avec un départ prévu à 18 heures, elle sera précédée par les Olympians Games, une nouvelle épreuve d’athlétisme sur piste, à partir de 13h30. Une grande première qui n’aurait pu voir le jour sans l’investissement et le dévouement de la présidente du club de Punaruu, Titaua Maurin : “C’est une nouveauté que nous voulions mettre en place cette année. Proposer deux événements dans la même journée demande beaucoup d’organisation, mais nous sommes bien épaulés par les membres du club et de la fédération, ainsi que par le magasin Olympians Sport, qui est le nouveau partenaire de l’événement.”



L’après-midi commencera par les Olympians Games : un triathlon athlétique où les participants choisiront trois épreuves parmi différentes courses, lancers et sauts, et cumuleront leurs résultats pour obtenir un classement final. Une épreuve originale, ouverte notamment aux licenciés de la FAPF “À partir de 10 ans et jusqu’aux masters, tout le monde est le bienvenu. On espère que ça marchera, car nous voulons proposer ce genre d’événements à nos sportifs pour qu’ils puissent prendre du plaisir en sortant un peu du cadre.”



La piste laissera ensuite place au bitume à partir de 18 heures pour la grande course de 9 km, qui verra les athlètes affronter la terrible montée de Vaitavere. “Le départ sera donné à l’entrée du stade et le parcours ira jusqu’au cimetière pour les plus aguerris. Nous proposons également un parcours sans la montée, de 4,5 km, que les participants peuvent effectuer en courant ou en marchant. La marche ne sera pas comptabilisée et il n’y aura pas de classement. Elle permet à ceux qui ont envie d’être présents, mais qui ne peuvent affronter la montée, de participer à cet événement.”



Il y en aura donc pour tous les goûts ce samedi après-midi à Punaruu. Plus de cent personnes se sont déjà inscrites, mais il reste encore de la place pour ce beau moment de sport. En espérant que son succès à venir permettra à ce rendez-vous de perdurer dans le temps.