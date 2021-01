Deux nouveaux décès du Covid en Polynésie

Tahiti, le 14 janvier 2021 - L'épidémie de coronavirus a fait deux nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures. A ce jour, on compte 126 décès du Covid depuis le 10 septembre dernier.



Le dernier bulletin sanitaire diffusé jeudi à la mi-journée par les autorités sanitaires polynésiennes fait état de deux nouveaux malades emportés par le Covid-19, durant la dernière période de 24 heures sur la base de statistiques arrêtées dans la matinée à 8 heures.

A ce jour, la collectivité déplore 126 décès liés à la pandémie depuis le 10 septembre 2020.



Jeudi matin, 32 personnes sont toujours hospitalisées en filières Covid au CHPF (-8 en 24 heures) dont 17 en service de réanimation (-2).

Entre mercredi et jeudi, 107 nouveaux cas Covid ont été dépistés dans la collectivité, portant le total des personnes testées positives à 17 528 depuis le 2 août 2020 et 17 590 depuis que le fenua est touché par la pandémie, le 13 mars dernier.