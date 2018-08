Deux nouveaux commandants pour le Jasmin et le Manini

PAPEETE, le 1 er août 2018 - Le contre-amiral Laurent Lebreton, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française (FAPF), a présidé deux cérémonies de passation de commandement ce mercredi sur la base navale de Papeete. Le premier-maître David Goncalves et le capitaine Pascal Brun ont été respectivement reconnus comme commandants du Manini et du Jasmin.



Le capitaine Pascal brun, qui arrive de Toulon où il commandait le patrouilleur « Violette », est affecté en Outre-mer pour la cinquième fois. Comme il l’explique, le nouveau commandant du Jasmin aura plusieurs missions : « au profit de l’action de l’Etat en mer, nous ferons énormément de patrouilles en mer pour contrôler toute la navigation que l’on rencontrera au cours de nos divers déplacements. » Pascal Brun succède au capitaine Bernard Landes qui, après une carrière de 38 ans, va prendre sa retraite. Emu, l’homme a qualifié ce dernier commandement comme étant « le plus beau » de son parcours.



Le premier maître David Goncalves, nouveau commandant du remorqueur portuaire et côtier Manini s’est, quant à lui, dit très « fier » d’occuper une telle fonction : « c’est une opportunité qui ne se présentera qu’une fois. Je suis honorée d’avoir été nommé à ce poste. Au bout de 19 ans de carrière, c’est un avènement. Pour nous, officiers de la marine, c’est le sacre ultime. »