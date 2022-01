Deux morts noyés dans la vallée de la Papenoo

Tahiti, le 4 janvier 2022 - Une fillette de 7 ans et un homme de 41 ans sont morts noyés mardi après-midi dans la vallée de la Papenoo, emportés par une crue brutale de la rivière.



Terrible drame mardi après-midi dans la vallée de la Papenoo à Hitia'a o te Ra. Une fillette de 7 ans et un homme de 41 ans sont morts noyés, emportés par une crue brutale de la rivière. Deux autres personnes qui les accompagnaient ont été secourues. L'hélicoptère Dauphin et les pompiers de Hitia'a o te Ra et Mahina ont été mobilisés sur place. Les circonstances exactes de l'accident ne nous sont pas encore connues, mais on sait d'ores et déjà qu'une pluviométrie importante avait été relevée à compter de 12 heures en haute vallée. Le feu orange/rouge à l'entrée de la vallée indiquait d'ailleurs le risque de crues. Ce sont des agents de Marama Nui, qui précisent qu'aucun "lâcher d'eau" n'a été réalisé ce jour dans la vallée, qui ont donné l'alerte.



Plus d'informations à venir...