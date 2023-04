Deux morts et un disparu dans le naufrage d'un bateau de pêche en Espagne

Madrid, Espagne | AFP | lundi 03/04/2023 - Deux marins sont morts et un troisième est porté disparu dans le naufrage d'un bateau de pêche survenu lundi matin au large des côtes nord de l'Espagne, tandis que les sept autres membres de l'équipage ont été secourus, selon les autorités régionales.



Le bateau, baptisé "Vilaboa Uno", a coulé à l'aube alors qu'il se trouvait à six milles nautiques (11 kilomètres) de l'extrémité nord de la baie de Santander, la capitale de la Cantabrie, où il avait sa base, ont annoncé sur Twitter les secours maritimes espagnols.



La cause du naufrage est à ce stade inconnue.



"Il y avait à bord 10 membres d'équipage: sept ont été sauvés, il y a un disparu et deux morts", a indiqué sur Twitter le président de cette région du nord de l'Espagne, Miguel Ángel Revilla, en déplorant "un nouveau malheur en mer".



La représentante du gouvernement (équivalente d'une préfète) dans la région de Cantabrie, Ainoa Quiñones, a précisé à la radio Cadena Ser que les personnes décédées étaient un Espagnol et un Ghanéen. Le marin porté disparu est, quant à lui, de nationalité péruvienne.



Selon Mme Quiñones, l'un des sept membres d'équipage secourus se trouve dans un état grave.



Le responsable des secours maritimes de Santander, Germán Erostarbe, a assuré à la télévision publique TVE que le "Vilaboa Uno" avait émis son appel d'urgence à 04h10 (02h10 GMT), en indiquant être victime "d'une fuite" et "que le bateau risquait de couler".



Le naufrage a été si rapide que, malgré leurs efforts, "les pêcheurs n'ont pas eu le temps de mettre à l'eau leur canot de sauvetage" et "les sauveteurs les ont trouvés dans l'eau", a raconté M. Erostarbe.



"Heureusement, les bateaux de pêche" venus à leur secours "étaient assez proches de la zone du naufrage et en moins d'une heure, ils ont réussi à secourir" les marins à l'eau, a précisé le responsable des services de secours.



"Hypothermie"



Selon M. Erostarbe, l'une des personnes sauvées souffre d'une "hypothermie assez sévère", mais les autres vont bien et lorsqu'elles sont arrivées au port, elles sont descendues "par leurs propres moyens".



Bien que les causes de l'accident ne soient pas connues, il n'est pas "normal" qu'un navire comme le "Vilaboa Uno" coule aussi rapidement, alors que "la situation météorologique n'était pas mauvaise", a-t-il ajouté, en précisant qu'une enquête allait être ouverte.



En marge d'un déplacement, le Premier ministre Pedro Sanchez a exprimé sa "compassion" aux "familles des deux membres d'équipages décédés" et le "soutien du gouvernement espagnol" à celle du marin "encore porté disparu".



D'après les secours maritimes, trois hélicoptères et plusieurs bateaux étaient toujours à sa recherche lundi à la mi-journée.



La dernière grande tragédie liée à la pêche en Espagne remonte au 15 février 2022, lorsque le navire "Villa de Pitanxo", basé en Galice (nord-ouest de l'Espagne), avait coulé à 450 kilomètres au large de l'île de Terre-Neuve, au Canada, avec 24 membres d'équipage.



Sur cet équipage, composé de 16 Espagnols, cinq Péruviens et trois Ghanéens, seuls trois marins avaient survécu, tandis que neuf corps seulement avaient pu être repêchés.



Selon la société espagnole Nores, propriétaire du navire, le chalutier avait coulé après "un arrêt soudain du moteur principal, qui a laissé le bateau sans propulsion ni direction, exposé au vent et aux vagues".

le Lundi 3 Avril 2023 à 05:09 | Lu 60 fois