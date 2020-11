Deux morts et trois blessés dans un drame de la route à Bora Bora

Tahiti, le 15 novembre 2020 – Deux jeunes garçons sont décédés et trois autres ont été blessés dimanche matin dans un terrible accident de la route à Faanui à Bora Bora.



C'est un week-end noir sur les routes de la Polynésie française et notamment pour les Raromatai. Après les deux accidents mortels de vendredi à Raiatea et Huahine, nos confrères de TNTV ont rapporté dimanche matin un terrible accident de voiture sur la Perle du Pacifique. Dans la matinée, aux alentours de 10 heures à Faanui à Bora Bora, cinq jeunes garçons de la même famille qui se trouvaient dans un véhicule utilitaires ont été victimes d'un grave accident. Leur voiture, conduite selon TNTV par un des jeunes garçons âgé de 16 ans, a quitté la route pour heurter un coffret électrique en béton et terminer sa course en bord de lagon à quelques mètres de la chaussée. Selon les premiers éléments de l'enquête relevés par nos confrères, la voiture roulait trop vite pour le trop jeune conducteur.



Deux des occupants du véhicule, deux cousins, sont décédés dans l'accident. Les trois autres ont été éjectés de la voiture et pris en charge par les secours pour être évasanés vers l'hôpital de Uturoa.